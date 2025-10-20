Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

रिटायरमेंट की उम्र में पाकिस्तानी खिलाड़ी का टेस्ट डेब्‍यू, फिक्सिंग में एक साल का लग चुका है बैन

39 year old Asif Afridi Test debut for Pakistan: साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट में पाकिस्‍तान के लिए 39 वर्षीय आसिफ अफरीदी ने टेस्‍ट डेब्‍यू किया है। चौंकाने वाली बात ये है कि उन्‍हें घरेलू क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग में एक साल का बैन और 6 म‍हीने की सजा काटने के बाद पीसीबी ने वापसी की अनुमति दी है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 20, 2025

39 year old Asif Afridi Test debut for Pakistan

39 वर्षीय पाकिस्‍तानी खिलाड़ी आसिफ अफरीदी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ESPNcricinfo)

39 year old Asif Afridi Test debut for Pakistan: पाकिस्‍तान और साउथ अफ्रीका के बीच रावलपिंडी में दो मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्‍ट खेला जा रहा है। इस टेस्‍ट में पाकिस्‍तान के लिए 39 वर्षीय आसिफ अफरीदी ने टेस्‍ट डेब्‍यू किया है। आसिफ इसके साथ ही पाकिस्‍तान के लिए टेस्‍ट डेब्‍यू करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि उन्‍हें घरेलू क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग में एक साल का बैन और 6 म‍हीने की सजा काटने के बाद पीसीबी ने वापसी की अनुमति दी है। लेकिन, बोर्ड ने सजा में ढील देने का कारण नहीं बताया है।

पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

47 वर्ष 284 दिन - मीरान बख्श बनाम भारत, 1955

38 वर्ष 299 दिन - आसिफ अफरीदी बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025*

36 वर्ष 146 दिन - तबिश खान बनाम ज़िम्बाब्वे, 2021

34 वर्ष 308 दिन - जुल्फिकार बाबर बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2013

पीसीबी ने प्रतिबंध में ढील देने का कारण नहीं बताया

बता दें कि आसिफ अफरीदी घरेलू क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग में भी शामिल रहे हैं। इसके चलते उन पर एक साल का प्रतिबंध लगाया गया था और छह महीने की सजा काटने के बाद अब पीसीबी ने उन्‍हें वापसी की अनुमति दी है। हालांकि, बोर्ड ने ये साफ नहीं किया है कि उन्‍हें प्रतिबंध में ढील देने के पीछे वजह क्‍या है?

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड

आसिफ अफरीदी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के 57 मैचों में 25.49 के औसत से 198 विकेट अपने नाम किए हैं। इस दौरान उन्‍होंने 2 दस विकेट हॉल और 13 पांच विकेट हॉल लिए हैं। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी 2025-26 में आसिफ ने पांच मैचों में सिर्फ 2.33 की इकॉनमी रेट से 33 विकेट चटकाए थे और टूर्नामेंट में वह सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। इसी प्रदर्शन के चलते उन्‍हें राष्‍ट्रीय टीम में जगह मिल सकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

20 Oct 2025 03:17 pm

Published on:

20 Oct 2025 02:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / रिटायरमेंट की उम्र में पाकिस्तानी खिलाड़ी का टेस्ट डेब्‍यू, फिक्सिंग में एक साल का लग चुका है बैन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वेस्टइंडीज के लिए वनडे सीरीज खेलेगा ये स्पिनर! जेसन होल्डर भी करने जा रहे हैं वापसी

Akeal Hosain
क्रिकेट

रोहित शर्मा नीतीश रेड्डी को डेब्यू कैप सौंपते समय हो गए थे भावुक, BCCI ने शेयर किया ये वीडियो

Rohit Sharma on Nitish Reddy ODI debut
क्रिकेट

Happy Diwali… विराट कोहली से लेकर गौतम गंभीर तक कई क्रिकेटरों ने फैंस को खास मैसेज भेजकर दी दिवाली की शुभकामनाएं

Happy Diwali wishes of Cricketers
क्रिकेट

इंग्लैंड से जीता हुआ मैच कैसे हारी टीम इंडिया? स्मृति मंधाना ने बताई अपनी सबसे बड़ी गलती

Smriti Mandhana ODI World Cup 2025
क्रिकेट

रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर सुनील गावस्कर की बड़ी भविष्यवाणी, बोले- हैरान ना होना, अगर…

Sunil Gavaskar prediction for Rohit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.