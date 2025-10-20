39 year old Asif Afridi Test debut for Pakistan: पाकिस्‍तान और साउथ अफ्रीका के बीच रावलपिंडी में दो मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्‍ट खेला जा रहा है। इस टेस्‍ट में पाकिस्‍तान के लिए 39 वर्षीय आसिफ अफरीदी ने टेस्‍ट डेब्‍यू किया है। आसिफ इसके साथ ही पाकिस्‍तान के लिए टेस्‍ट डेब्‍यू करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि उन्‍हें घरेलू क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग में एक साल का बैन और 6 म‍हीने की सजा काटने के बाद पीसीबी ने वापसी की अनुमति दी है। लेकिन, बोर्ड ने सजा में ढील देने का कारण नहीं बताया है।