39 वर्षीय पाकिस्तानी खिलाड़ी आसिफ अफरीदी। (फोटो सोर्स: एक्स@/ESPNcricinfo)
39 year old Asif Afridi Test debut for Pakistan: पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच रावलपिंडी में दो मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है। इस टेस्ट में पाकिस्तान के लिए 39 वर्षीय आसिफ अफरीदी ने टेस्ट डेब्यू किया है। आसिफ इसके साथ ही पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। चौंकाने वाली बात ये है कि उन्हें घरेलू क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग में एक साल का बैन और 6 महीने की सजा काटने के बाद पीसीबी ने वापसी की अनुमति दी है। लेकिन, बोर्ड ने सजा में ढील देने का कारण नहीं बताया है।
47 वर्ष 284 दिन - मीरान बख्श बनाम भारत, 1955
38 वर्ष 299 दिन - आसिफ अफरीदी बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025*
36 वर्ष 146 दिन - तबिश खान बनाम ज़िम्बाब्वे, 2021
34 वर्ष 308 दिन - जुल्फिकार बाबर बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2013
बता दें कि आसिफ अफरीदी घरेलू क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग में भी शामिल रहे हैं। इसके चलते उन पर एक साल का प्रतिबंध लगाया गया था और छह महीने की सजा काटने के बाद अब पीसीबी ने उन्हें वापसी की अनुमति दी है। हालांकि, बोर्ड ने ये साफ नहीं किया है कि उन्हें प्रतिबंध में ढील देने के पीछे वजह क्या है?
आसिफ अफरीदी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के 57 मैचों में 25.49 के औसत से 198 विकेट अपने नाम किए हैं। इस दौरान उन्होंने 2 दस विकेट हॉल और 13 पांच विकेट हॉल लिए हैं। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी 2025-26 में आसिफ ने पांच मैचों में सिर्फ 2.33 की इकॉनमी रेट से 33 विकेट चटकाए थे और टूर्नामेंट में वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। इसी प्रदर्शन के चलते उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह मिल सकी है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग