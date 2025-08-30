KKR के पूर्व कप्तान से भिड़ने पर दिग्वेश राठी पर लगा भारी भरकम जुर्माना, नितीश राणा समेत 5 प्लेयर को मिली ये सजा

Nitish Rana vs Digvesh Rathi: दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL2025) में शुक्रवार रात को साउथ दिल्ली सुपरस्‍टार्स और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया था। इस मुकाबले में जहां लायंस के कप्‍तान ने चौकों-छक्‍कों की झड़ी लगाते हुए लीग का सबसे तेज शतक जड़ते हुए सभी का ध्‍यान अपनी और खींचा। वहीं, मैच के बीच खिलाड़ियों की भिड़ंत भी चर्चा का विषय रही। दिग्‍वेश राठी जहां नितीश राणा से भिड़ते नजर आए तो दूसरी ओर कृष यादव और अमन भारती की सुमित माथुर से भिड़ंत हो गई। मैच के दौरान खिलाड़ियों के आपसी दुर्व्‍यवहार आचार संहिता के उल्‍लंघन को देखते हुए डीपीएल ने बयान जारी करते हुए सभी पांचों प्‍लेयर को सजा सुनाते हुए भारी भरकम जुर्माना लगाया है।