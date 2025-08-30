KKR के पूर्व कप्तान से भिड़ने पर दिग्वेश राठी पर लगा भारी भरकम जुर्माना, नितीश राणा समेत 5 प्लेयर को मिली ये सजा

Nitish Rana vs Digvesh Rathi: दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL2025) में शुक्रवार रात को साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया था। इस मुकाबले में जहां लायंस के कप्तान ने चौकों-छक्कों की झड़ी लगाते हुए लीग का सबसे तेज शतक जड़ते हुए सभी का ध्यान अपनी और खींचा। वहीं, मैच के बीच खिलाड़ियों की भिड़ंत भी चर्चा का विषय रही। दिग्वेश राठी जहां नितीश राणा से भिड़ते नजर आए तो दूसरी ओर कृष यादव और अमन भारती की सुमित माथुर से भिड़ंत हो गई। मैच के दौरान खिलाड़ियों के आपसी दुर्व्यवहार आचार संहिता के उल्लंघन को देखते हुए डीपीएल ने बयान जारी करते हुए सभी पांचों प्लेयर को सजा सुनाते हुए भारी भरकम जुर्माना लगाया है।
डीपीएल की ओर से जारी बयान के मुताबिक, खेल भावना के विपरीत आचरण के लिए सुपरस्टार्स के स्पिन गेंदबाज दिग्वेश राठी को अनुच्छेद 2.2 (स्तर 2) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है और उन पर मैच फीस का 80 फीसदी जुर्माना लगाया गया है।
वहीं, लायंस के कप्तान नीतीश राणा को अनुच्छेद 2.6 (स्तर 1) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है और उन पर मैच फीस का 50% जुर्माना ठोका गया है। मैच के दौरान अश्लील, आपत्तिजनक या अपमानजनक हावभाव का इस्तेमाल करना।
इसी तरह अमन भारती को अनुच्छेद 2.3 (स्तर 1) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाते हुए मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया है। मैच के दौरान सुनाई देने वाली अश्लील भाषा का प्रयोग।
वहीं, सुमित माथुर को अनुच्छेद 2.5 (स्तर 1) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाते हुए उन पर मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है। ऐसी भाषा, क्रिया या हावभाव का इस्तेमाल करना, जो किसी अन्य खिलाड़ी की आक्रामक प्रतिक्रिया को भड़का सकती हो।
कृष यादव पर मैच के दौरान विपक्षी टीम के खिलाड़ी की ओर से गाली-गलौज करने और खिलाड़ी पर बल्ला तानने के बाद अश्लील भाषा का इस्तेमाल के लिए अनुच्छेद 2.3 (स्तर 2) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। उनक पर मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया गया है।