Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

KKR के पूर्व कप्तान से भिड़ने पर दिग्वेश राठी पर लगा भारी भरकम जुर्माना, नितीश राणा समेत 5 प्लेयर को मिली ये सजा

Nitish Rana vs Digvesh Rathi: डीपीएल 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में नितीश राणा से भिड़ने पर दिग्वेश राठी पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ राणा समेत पांच खिलाडि़यों को आचार संहिता के उल्‍लंघन के लिए सजा दी गई है।

भारत

lokesh verma

Aug 30, 2025

Nitish Rana vs Digvesh Rathi
मैच के दौरान आपस में भिड़ते नितीश राणा और दिग्‍वेश राठी। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट।)

Nitish Rana vs Digvesh Rathi: दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL2025) में शुक्रवार रात को साउथ दिल्ली सुपरस्‍टार्स और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया था। इस मुकाबले में जहां लायंस के कप्‍तान ने चौकों-छक्‍कों की झड़ी लगाते हुए लीग का सबसे तेज शतक जड़ते हुए सभी का ध्‍यान अपनी और खींचा। वहीं, मैच के बीच खिलाड़ियों की भिड़ंत भी चर्चा का विषय रही। दिग्‍वेश राठी जहां नितीश राणा से भिड़ते नजर आए तो दूसरी ओर कृष यादव और अमन भारती की सुमित माथुर से भिड़ंत हो गई। मैच के दौरान खिलाड़ियों के आपसी दुर्व्‍यवहार आचार संहिता के उल्‍लंघन को देखते हुए डीपीएल ने बयान जारी करते हुए सभी पांचों प्‍लेयर को सजा सुनाते हुए भारी भरकम जुर्माना लगाया है।

दिग्वेश राठी पर मैच फीस का 80 फीसदी जुर्माना

डीपीएल की ओर से जारी बयान के मुताबिक, खेल भावना के विपरीत आचरण के लिए सुपरस्‍टार्स के स्पिन गेंदबाज दिग्वेश राठी को अनुच्छेद 2.2 (स्तर 2) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है और उन पर मैच फीस का 80 फीसदी जुर्माना लगाया गया है।

नीतीश राणा पर मैच फीस का 50% जुर्माना

वहीं, लायंस के कप्‍तान नीतीश राणा को अनुच्छेद 2.6 (स्तर 1) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है और उन पर मैच फीस का 50% जुर्माना ठोका गया है। मैच के दौरान अश्लील, आपत्तिजनक या अपमानजनक हावभाव का इस्‍तेमाल करना।

अमन भारती पर मैच फीस का 30% जुर्माना

इसी तरह अमन भारती को अनुच्छेद 2.3 (स्तर 1) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाते हुए मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया है। मैच के दौरान सुनाई देने वाली अश्लील भाषा का प्रयोग।

सुमित माथुर पर मैच फीस का 50% जुर्माना

वहीं, सुमित माथुर को अनुच्छेद 2.5 (स्तर 1) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाते हुए उन पर मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है। ऐसी भाषा, क्रिया या हावभाव का इस्‍तेमाल करना, जो किसी अन्य खिलाड़ी की आक्रामक प्रतिक्रिया को भड़का सकती हो।

कृष यादव मैच फीस का 100% जुर्माना

कृष यादव पर मैच के दौरान विपक्षी टीम के खिलाड़ी की ओर से गाली-गलौज करने और खिलाड़ी पर बल्ला तानने के बाद अश्लील भाषा का इस्‍तेमाल के लिए अनुच्छेद 2.3 (स्तर 2) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। उनक पर मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

30 Aug 2025 12:15 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / KKR के पूर्व कप्तान से भिड़ने पर दिग्वेश राठी पर लगा भारी भरकम जुर्माना, नितीश राणा समेत 5 प्लेयर को मिली ये सजा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.