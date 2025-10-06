बिग बैश लीग ने निखिल को प्रसिद्धि दिलाई। पिछले साल एक मैच के बाद, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और पर्थ स्कॉर्चर्स के तेज़ गेंदबाज़ हारिस राउफ़ की गेंद पर पॉइंट के ऊपर से छक्का जड़ा था, उसके बाद उनके पास फ़ोन पर संदेशों की बाढ़ आ गई थी। वे कहते हैं कि उस दिन मुझे मिले ज़्यादातर संदेशों का मैंने अब तक जवाब नहीं दिया है। अब निखिल का लक्ष्‍य है कि वह बाबर आज़म को आउट करें। बैगी ग्रीन से वह कितना दूर है? इस पर निखिल ने कहा कि बस मुझे 18 महीने का समय दीजिए, आप मुझे फिर से बुलाएंगे और हम फिर से बात करेंगे।