Aaj ke Match: भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे आज, सिंगापुर ओपन के फाइनल में इतिहास रचने उतरेंगी पीवी सिंधु

- भारत और इंग्लैंड के बीच आज तीसरा और अंतिम मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाएगा। ये मैच काफी रोमाचंक होगा क्योंकि सीरीज 1-1 की बराबरी पर चल रही है। विराट कोहली इस बार रन बना पाएंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी। दोपहर 3.30 बजे से ये मैच शुरू होगा और इसे आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लीव में देख सकते हैं।- पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच भी पहले टेस्ट का दूसरा दिन होगा। पहला दिन दोनों टीमों के लिए काफी अच्छा रहा। श्रीलंका अपनी पहली पारी में सिर्फ 222 पर आउट हो गई। वहीं पाकिस्तान ने भी दो विकेट अपने जल्दी गंवा दिए। सुबह 10 बजे से ये मुकाबला शुरू होगा। इस मैच को आप फैनकोड पर देख सकते हैं।- ICC Mens T20 World Cup Qualifier B 2022 में भी प्लेऑफ मुकाबले खेले जाएंंगे। युगांडा vs हांगकांग, जर्सी vs सिंगापुर के बीच मुकाबला 12.30 दिन में शुरू होगा। इस मैच को आप फैनकोड पर लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा पपुआ न्यू गुनिया vs यूएस, जिम्बाब्वे vs नीदरलैंड के बीच शाम पांच बचे से मुकाबला शुरू होगा। इस मुकाबले को भी आप फैनकोड पर देख सकते हैं।