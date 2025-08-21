Patrika LogoSwitch to English

एशिया कप स्क्वाड में जगह बनाने के लायक नहीं उनका प्रदर्शन… हर्षित राणा को चुनने पर पूर्व ओपनर ने साधा निशाना

Aakash Chopra on Harshit Rana Selection: भारत के पूर्व सलामी बल्‍लेबाज और मौजूदा कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने एशिया कप 2025 के लिए हर्षित राणा के चयन लेकर निशाना साधा है। उन्‍होंने कहा कि राणा का प्रदर्शन स्क्वाड में जगह बनाने के लायक नहीं है।

भारत

lokesh verma

Aug 21, 2025

Aakash Chopra on Harshit Rana Selection
भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा। (फोटो सोर्स: IANS)

Aakash Chopra on Harshit Rana Selection: एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई के सेलेक्‍टर्स की ओर से घोषित की गई 15 सदस्‍यीय भारतीय टीम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कोई श्रेयस अय्यर और मोहम्‍मद सिराज को जगह नहीं मिलने पर तो कोई शुभमन गिल को चुनने पर निशाना साथ रहा है। इसी बीच भारत के पूर्व सलामी बल्‍लेबाज और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने हर्षित राणा के चयन लेकर सवाल उठाए हैं। चोपड़ा ने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज हर्षित राणा को स्‍क्‍वॉड में क्‍यों शामिल किया गया? जबकि उनका प्रदर्शन स्‍क्‍वॉड में जगह बनाने लायक ही नहीं है।

हर्षित राणा का केस बहुत दिलचस्प- चोपड़ा

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्‍यम से सवाल करते हुए कहा कि हर्षित राणा का केस बहुत दिलचस्प है। उनके टीम में चुने जाने पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वह एक मैच में शिवम दुबे का रिप्लेसमेंट बने और तीन विकेट चटकाए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी जीता। लेकिन, उससे पहले और उसके बाद क्या हुआ?

'आंकड़े भी ठीक नहीं'

चोपड़ा ने कहा कि हर्षित के पिछले आईपीएल सीजन पर नजर डालें तो वह बहुत ही साधारण रहा। या ये कह सकते हैं कि उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। उनके तो आंकड़े भी ठीक नहीं हैं। ऐसा बिलकुल भी नहीं लग रहा है कि उनके आंकड़े इतने दमदार हैं कि उन्हें टीम स्क्वाड में शामिल किया जाना चाहिए।

'इससे क्या ही फर्क पड़ता है'

उन्‍होंने आगे कहा कि ये भी सच है कि उन्हें एशिया कप में सभी मैच में खेलने का मौका मिलने से रहा। हां... हो सकता है कि अगर जसप्रीत बुमराह उपलब्‍ध नहीं होते हैं तो उन्हें एक मैच में मौका मिल जाए। अगर उन्हें मौका मिलने ही नहीं जा रहा तो आप कहेंगे कि बेंच पर ही तो बैठना है। इससे क्या ही फर्क पड़ता है।

सिराज और कृष्णा से ज्‍यादा राणा को तरजीह देने पर सवाल

चोपड़ा ने मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा से ज्‍यादा हर्षित राणा को तरजीह देने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आप उनका हालिया प्रदर्शन देखें तो पाएंगे कि यार कृष्णा को मौका देना चाहिए था या फिर सिराज को इंग्‍लैंड के प्रदर्शन का इनाम दिया जाता। लेकिन, वे एक बार फिर हर्षित राणा की ओर चले गए हैं।

इस साल हर्षित राणा का टी20 में प्रदर्शन 

बता दें कि हर्षित राणा ने भारत के लिए टी20 डेब्‍यू इंग्‍लैंड के खिलाफ इसी साल जनवरी में किया था, जिसमें उन्‍होंने चार ओवर के स्‍पैल में 8.25 की इकॉनमी से रन देते हुए तीन विकेट लिए थे। यही उनका एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच है। वहीं, आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्‍शन में केकेआर ने हर्षित राणा को चार करोड़ में खरीदा था। इस सीजन में उन्‍होंने 13 मैचों में 15 विकेट चटकाए। सबसे गौर करने वाली बात ये है कि उन्‍होंने 10.18 की इकॉनमी से रन लुटाए थे।

एशिया कप 2025

Published on:

21 Aug 2025 01:13 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप स्क्वाड में जगह बनाने के लायक नहीं उनका प्रदर्शन… हर्षित राणा को चुनने पर पूर्व ओपनर ने साधा निशाना

