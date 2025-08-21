एशिया कप स्क्वाड में जगह बनाने के लायक नहीं उनका प्रदर्शन… हर्षित राणा को चुनने पर पूर्व ओपनर ने साधा निशाना

Aakash Chopra on Harshit Rana Selection: एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई के सेलेक्‍टर्स की ओर से घोषित की गई 15 सदस्‍यीय भारतीय टीम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कोई श्रेयस अय्यर और मोहम्‍मद सिराज को जगह नहीं मिलने पर तो कोई शुभमन गिल को चुनने पर निशाना साथ रहा है। इसी बीच भारत के पूर्व सलामी बल्‍लेबाज और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने हर्षित राणा के चयन लेकर सवाल उठाए हैं। चोपड़ा ने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज हर्षित राणा को स्‍क्‍वॉड में क्‍यों शामिल किया गया? जबकि उनका प्रदर्शन स्‍क्‍वॉड में जगह बनाने लायक ही नहीं है।