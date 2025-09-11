भारत के खिलाफ सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, चोट चलते बाहर हुआ ये हरफनमौला खिलाड़ी

Aaron Hardie ruled out: ऑस्ट्रेलिया ए को भारत के अपने दौरे से पहले एक और झटका लगा है। ऑलराउंडर आरोन हार्डी कंधे की चोट के कारण बाहर हो गए हैं। हार्डी को पिछले शुक्रवार को ट्रेंनिंग सेशन के दौरान बाएं कंधे में चोट लग गई और उनके लगभग एक महीने तक मैदान से बाहर रहने की उम्मीद है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हार्डी आने वाले हफ़्तों में पर्थ में रिहैब पूरा करेंगे और शेफ़ील्ड शील्ड सीजन की शुरुआत में वापसी कर सकते हैं। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया ए को ये तीसरा झटका है। इससे पहले लांस मॉरिस और कैलम विडलर बाहर हो चुके हैं।
ऑलराउंडर विल सदरलैंड को कानपुर में होने वाले तीन 50 ओवर के मैचों के लिए पहले ऑस्ट्रेलिया ए टीम में शामिल किया गया था। अब उन्हें 23 सितंबर से लखनऊ में शुरू होने वाले दूसरे लाल गेंद वाले मैच के लिए बुलाया गया है।
सदरलैंड 'ए' सीरीज में यॉर्कशायर के लिए टी20 ब्लास्ट में खेल रहे हैं, जहां उन्होंने 58 के सर्वोच्च स्कोर के साथ 208 रन बनाए और अपने 12 मैचों में 10 विकेट लिए। 25 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अपने काउंटी कार्यकाल के दौरान दो प्रथम श्रेणी मैच भी खेले हैं।
वहीं, हार्डी पिछले दो वर्षों से ऑस्ट्रेलिया की सीनियर सफ़ेद गेंद वाली टीमों में लगातार मौजूद रहे हैं। उन्होंने 15 एकदिवसीय और 16 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 5-0 से जीता था, उन्होंने 23 रन और नाबाद 28 रन बनाकर योगदान दिया, साथ ही दो मैचों में तीन विकेट भी लिए। उन्होंने पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो वनडे और एक टी20 मैच भी खेला था।
दाएं हाथ के इस ऑलराउंडर ने पिछले गर्मियों के सीज़न में क्वाड चोट के कारण कुछ समय के लिए खेल नहीं पाया था, लेकिन फरवरी में वापसी की और ऑस्ट्रेलिया ए को इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दूसरी पारी में तीन विकेट लेकर पारी से जीत दिलाने में मदद की। इस तरह वह एक बार फिर चोटिल हो गए हैं।