भारत के खिलाफ सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, चोट चलते बाहर हुआ ये हरफनमौला खिलाड़ी

Aaron Hardie ruled out: ऑस्ट्रेलिया ए को भारत के अपने दौरे से पहले एक और झटका लगा है। ऑलराउंडर आरोन हार्डी कंधे की चोट के कारण बाहर हो गए हैं। हार्डी को पिछले शुक्रवार को ट्रेंनिंग सेशन के दौरान बाएं कंधे में चोट लग गई और उनके लगभग एक महीने तक मैदान से बाहर रहने की उम्मीद है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हार्डी आने वाले हफ़्तों में पर्थ में रिहैब पूरा करेंगे और शेफ़ील्ड शील्ड सीजन की शुरुआत में वापसी कर सकते हैं। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया ए को ये तीसरा झटका है। इससे पहले लांस मॉरिस और कैलम विडलर बाहर हो चुके हैं।