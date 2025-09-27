India vs Pakistan Final: एशिया कप 2025 अब उस रोमांचक और आखिरी दौर में पहुंच गया है, जिसका दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियो को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। ग्रुप स्टेज और सुपर-4 के बाद अब इस मेगा इवेंट का खिताबी मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर से खेला जाना है। इस टूर्नामेंट में ये तीसरी बार है, जब दोनों टीमों का आमना-सामना होगा। लेकिन, इससे पहले एक बार फिर दोनों देशों के पूर्व दिग्गजों के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया है। मजे की बात तो ये हैं कि इसमें जूनियर बच्चन यानी अभिषक बच्चन की भी एंट्री हो गई है। आइये आपको भी बताते हैं कि आखिरी पूरा माजरा क्या है?
दरअसल, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने हाल ही में एक टॉक शो में अपनी टीम को एशिया कप 2025 के फाइनल में जीतने का गुरुमंत्र दे रहे थे। इस दौरान उनकी जुबान फिसल गई और उनका ये बयान सोशल मीडिया की सुर्खियों में आ गया। हुआ यूं कि शोएब ने पाकिस्तान की जीत की रणनीति पर चर्चा करते हुए कहा कि पाकिस्तान की टीम अभिषेक बच्चन को जल्द आउट कर दे। क्योंकि भारत के मध्यक्रम ने अभी तक कुछ खास नहीं किया है।
शोएब अख्तर का ये बयान सुन एंकर और साथी पैनलिस्ट ठहाके लगाकर हंसने लगे। जैसे ही शोएब को अपनी गलती का अहसास हुआ तो उन्होंने अपनी गलती को सुधारा। इस तरह टीम की रणनीति पर गंभीर चर्चा हंसी-मजाक में तब्दील हो गई। दरअसल, शोएब भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को जल्द आउट करने की बात कह रहे थे, लेकिन जुबान फिसलने से उनके मुंह से अभिषेक बच्चन निकल गया।
सोशल मीडिया पर शोएब अख्तर का ये बयान जमकर वायरल हो रहा है। लोगों इस पर काफी मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने शोएब को बड़ी विनम्रता के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया है। अभिषेक बच्चन ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा, 'सर, पूरे सम्मान के साथ... मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कर पाएंगे! और मैं तो क्रिकेट खेलने में भी अच्छा नहीं हूं।
अभिषेक बच्चन का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। लोग शोएब अख्तर पर जमकर निशाना साध रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि भाई एक ही टूर्नामेंट में दो बार इंडिया से हार चुके हो तो दिमाग और जुबान का तालमेल भी गड़बड़ हो गया है। वहीं एक अन्य ने लिखा कि शोएब एशिया कप की योजना बना रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह लोग शोएब को जमकर ट्रोल कर रहे हैं।