India vs Pakistan Final: एशिया कप 2025 अब उस रोमांचक और आखिरी दौर में पहुंच गया है, जिसका दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियो को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। ग्रुप स्‍टेज और सुपर-4 के बाद अब इस मेगा इवेंट का खिताबी मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर से खेला जाना है। इस टूर्नामेंट में ये तीसरी बार है, जब दोनों टीमों का आमना-सामना होगा। लेकिन, इससे पहले एक बार फिर दोनों देशों के पूर्व दिग्‍गजों के बीच वाकयुद्ध शुरू हो गया है। मजे की बात तो ये हैं कि इसमें जूनियर बच्‍चन यानी अभिषक बच्‍चन की भी एंट्री हो गई है। आइये आपको भी बताते हैं कि आखिरी पूरा माजरा क्‍या है?