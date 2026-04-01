0 पर आउट होकर अभिषेक शर्मा ने रोहित शर्मा को पछाड़ा, टी20 क्रिकेट में बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड

टी20 में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय खिलाड़ियों में रोहित शर्मा और संजू सैमसन संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। रोहित शर्मा साल 2018 में खेली गई 32 टी20 पारियों में 6 बार डक पर आउट हुए थे, जबकि संजू सैमसन साल 2024 में 32 टी20 पारियों के दौरान 6 बार अपना खाता नहीं खोल सके थे। गुरकीरत सिंह मान साल 2013 में 19 पारियां खेलते हुए 5 बार ‘डक’ पर पवेलियन लौटे थे।