IND vs AUS: मेलबर्न में गरजे अभिषेक, लेकिन एक गलती की वजह से ताश के पत्तों की तरह बिखरी टीम इंडिया

India vs Australia 2nd T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों का शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। टीम के 9 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। हर्षित राणा ने 35 रन बनाए तो अभिषेक शर्मा ने 68 रन की पारी खेली। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को नहीं छू सका और पूरी टीम 18.4 ओवर में 125 रन पर ढेर हो गई। इस दौरान जोश हेजलवुड ने 4 ओवर की गेंदबाजी की और 13 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। 24 गेंदों में उन्होंने 15 गेंद डॉट डाली।