IND vs AUS: मेलबर्न में गरजे अभिषेक, लेकिन एक गलती की वजह से ताश के पत्तों की तरह बिखरी टीम इंडिया

मेलबर्न टी20 में अभिषेक शर्मा शॉट लगाते हुए (फोटो- IANS)
India vs Australia 2nd T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों का शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। टीम के 9 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। हर्षित राणा ने 35 रन बनाए तो अभिषेक शर्मा ने 68 रन की पारी खेली। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को नहीं छू सका और पूरी टीम 18.4 ओवर में 125 रन पर ढेर हो गई। इस दौरान जोश हेजलवुड ने 4 ओवर की गेंदबाजी की और 13 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। 24 गेंदों में उन्होंने 15 गेंद डॉट डाली।
टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और तीसरे ओवर में शुभमन गिल आउट हो गए। इसके बाद टीम मैनेजमेंट से बड़ी गलती हुई और संजू सैमसन को वन-डाउन पर भेजा। संजू सैमसन 4 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बना सके और नाथन एलिस का शिकार हो गए। बस यहीं से टीम इंडिया की पतझड़ शुरू हुई और 125 पर जाकर पारी सिमट गई।
टी20 में आमतौर पर पहला विकेट गिरने के बाद सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी के लिए आते हैं लेकिन आज संजू सैमसन को प्रमोट किया गया। सैमसन के बाद सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी के लिए आए और 1 रन बनाकर आउट हो गए। तिलक वर्मा का तो खाता भी नहीं खुला। अक्षर पटेल ने 7 रन बनाए। हर्षित राणा ने 33 गेंदों में 35 रन की पारी खेली। शिवम दुबे 4, कुलदीप यादव 0 और बुमराह के 0 पर आउट होते ही भारतीय टीम सिमट गई।
जोश हेजलवुड ने 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट हासिल किए तो जेवियर बार्टलेट ने 4 ओवर में 39 रन खर्च किए और 2 विकेट चटकाए। नाथन एलिस को भी 2 सफलताएं मिली। मार्कस स्टोयनिस को भी एक सफलता मिली और 2 बल्लेबाज रनआउट हुए। इस तरह टीम इंडिया पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और 18.4 ओवर में ऑलआउट हो गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग