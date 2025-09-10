Asia Cup 2025 में यूएई के खिलाफ मैच से पहले दिखा अभिषेक शर्मा का रौद्र रूप, बैक-टू-बैक मारे 25 से 30 गगनचुंबी छक्के

Abhishek Sharma sixes practice: एशिया कप 2025 का आगाज अफगानिस्तान बनाम हांगकांग मुकाबले से हो गया है, जिसमें अफगानी टीम ने 94 रनों से बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं, भारतीय टीम आज 10 सितंबर को अपने अभियान का आगाज यूएई के खिलाफ मुकाबले से करेगी, जो कि दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम ने कड़ी तैयारी की है। खासतौर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने जमकर बल्लेबाजी अभ्यास किया है। यूएई के खिलाफ मैच से पहले उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में 25 से 30 गगनचुंबी छक्के जड़े हैं, जिनमें से अधिकतर में गेंद मैदान से बाहर जाकर गिरी।
अभिषेक शर्मा ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले आखिरी अभ्यास सत्र में जमकर पसीना बहाया है। टीम के ऑप्शनल अभ्यास सत्र में अभिषेक ने न सिर्फ तेज गेंदबाजों की कुटाई की, बल्कि स्पिनरों को भी जमकर तोड़ा। अभिषेक सिर्फ छक्के मारने का ही अभ्यास करते दिखे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कम से कम 25 से 30 छक्के मारे होंगे, जिनमें से अधिकतर में गेंद मैदान के बाहर जाकर गिरी।
रिपोर्ट के अनुसार, अभिषेक के साथ शुभमन गिल ने भी अभ्यास सत्र में जमकर पसीना बहाया है। बता दें कि ये दोनों बल्लेबाज यूएई के खिलाफ भारत की पारी का आगाज करते दिख सकते हैं। शुभमन गिल भी नेट्स में बल्लेबाजी करते समय बड़े-बड़े शॉट्स का अभ्यास करते नजर आए। इनके अलावा जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, कुलदीप यादव और हर्षित राणा मैच से एक दिन पहले आराम किया।
वहीं, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अभ्यास सत्र में गेंदबाजी की जगह फिटनेस ड्रील्स पर ज्यादा ध्यान किया। रिपोर्ट की मानें तो अर्शदीप ने ब्रोंको टेस्ट में बहुत अच्छा किया था। उनके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने भी अभ्यास सत्र के दौरान खूब पसीना बहाया है। उन्होंने भी बल्लेबाजी के दौरान कई बड़े शॉट्स की प्रैक्टिस की है।