Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025 में यूएई के खिलाफ मैच से पहले दिखा अभिषेक शर्मा का रौद्र रूप, बैक-टू-बैक मारे 25 से 30 गगनचुंबी छक्के

Abhishek Sharma sixes practice: भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 के लिए कड़ी तैयारी की है। यूएई के खिलाफ मैच से पहले उन्‍होंने प्रैक्टिस सेशन के दौरान रौद्र रूप दिखाते हुए 25 से 30 गगनचुंबी छक्के जड़े हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 10, 2025

Abhishek Sharma sixes practice
भारतीय सलामी बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा शॉट खेलते हुए। (फोटो सोर्स: IANS)

Abhishek Sharma sixes practice: एशिया कप 2025 का आगाज अफगानिस्‍तान बनाम हांगकांग मुकाबले से हो गया है, जिसमें अफगानी टीम ने 94 रनों से बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं, भारतीय टीम आज 10 सितंबर को अपने अभियान का आगाज यूएई के खिलाफ मुकाबले से करेगी, जो कि दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम ने कड़ी तैयारी की है। खासतौर से सलामी बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा ने जमकर बल्‍लेबाजी अभ्‍यास किया है। यूएई के खिलाफ मैच से पहले उन्‍होंने प्रैक्टिस सेशन में 25 से 30 गगनचुंबी छक्के जड़े हैं, जिनमें से अधिकतर में गेंद मैदान से बाहर जाकर गिरी।

अभिषेक शर्मा ने लगाए 25 से 30 छक्के

अभिषेक शर्मा ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले आखिरी अभ्‍यास सत्र में जमकर पसीना बहाया है। टीम के ऑप्शनल अभ्यास सत्र में अभिषेक ने न सिर्फ तेज गेंदबाजों की कुटाई की, बल्कि स्पिनरों को भी जमकर तोड़ा। अभिषेक सिर्फ छक्के मारने का ही अभ्‍यास करते दिखे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कम से कम 25 से 30 छक्के मारे होंगे, जिनमें से अधिकतर में गेंद मैदान के बाहर जाकर गिरी। 

ये भी पढ़ें

मुजीब उर रहमान को प्लेइंग 11 से बाहर करने पर राशिद खान ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों किया बाहर
क्रिकेट
Rashid Khan on Mujeeb Ur Rahman

संजू और जसप्रीत ने किया आराम

रिपोर्ट के अनुसार, अभिषेक के साथ शुभमन गिल ने भी अभ्यास सत्र में जमकर पसीना बहाया है। बता दें कि ये दोनों बल्‍लेबाज यूएई के खिलाफ भारत की पारी का आगाज करते दिख सकते हैं। शुभमन गिल भी नेट्स में बल्‍लेबाजी करते समय बड़े-बड़े शॉट्स का अभ्‍यास करते नजर आए। इनके अलावा जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, कुलदीप यादव और हर्षित राणा मैच से एक दिन पहले आराम किया।

अर्शदीप ने फिटनेस ड्रील्स पर दिया ध्‍यान

वहीं, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अभ्‍यास सत्र में गेंदबाजी की जगह फिटनेस ड्रील्स पर ज्यादा ध्‍यान किया। रिपोर्ट की मानें तो अर्शदीप ने ब्रोंको टेस्ट में बहुत अच्छा किया था। उनके अलावा विकेटकीपर बल्‍लेबाज जितेश शर्मा ने भी अभ्यास सत्र के दौरान खूब पसीना बहाया है। उन्‍होंने भी बल्‍लेबाजी के दौरान कई बड़े शॉट्स की प्रैक्टिस की है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

10 Sept 2025 08:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025 में यूएई के खिलाफ मैच से पहले दिखा अभिषेक शर्मा का रौद्र रूप, बैक-टू-बैक मारे 25 से 30 गगनचुंबी छक्के

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.