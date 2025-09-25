मैं ऐसा ही हूं… गुरु युवराज का रिकॉर्ड तोड़ लगातार दूसरी बार ये खिताब जीतने वाले अभिषेक शर्मा के बयान ने जीता सभी का दिल

Abhishek Sharma Reaction on breaks Yuvraj Singh Record: एशिया कप 2025 के सुपर-4 के अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हराते हुए फाइनल का टिकट पक्‍का कर लिया है। टीम इंडिया की इस जीत के हीरो भी बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रहे। अभिषेक ने शुरुआत से ही बांग्‍लादेशी गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए महज 37 गेंद पर 75 रन की धमाकेदार पारी खेली। इस शानदान प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया, पाकिस्‍तान के खिलाफ पिछले मैच में भी शर्मा ही प्‍लेयर ऑफ द मैच थे। बांग्‍लादेश के खिलाफ उन्‍होंने अपने गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक और उपलब्धि हासिल की है। मैच के बाद अभिषेक शर्मा ने कहा कि मैं पहली गेंद पर भी शॉट लगाता हूं और मैं ऐसा ही हूं।