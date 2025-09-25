Patrika LogoSwitch to English

मैं ऐसा ही हूं… गुरु युवराज का रिकॉर्ड तोड़ लगातार दूसरी बार ये खिताब जीतने वाले अभिषेक शर्मा के बयान ने जीता सभी का दिल

Abhishek Sharma Reaction on breaks Yuvraj Singh Record: एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा विपक्षी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। बुधवार को भी उन्‍होंने बांग्‍लादेशी गेंदबाजों को जमकर धुना और अपने गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने के साथ लगातार दूसरी बार प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। मैच के बाद उनका बयान दिल जीतने वाला रहा।

भारत

lokesh verma

Sep 25, 2025

Abhishek Sharma Reaction on breaks Yuvraj Singh Record
Abhishek Sharma Reaction on breaks Yuvraj Singh Record: बांग्‍लादेश के खिलाफ अर्धशतक जड़कर बल्‍ला उठाते अभिषेक शर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)

Abhishek Sharma Reaction on breaks Yuvraj Singh Record: एशिया कप 2025 के सुपर-4 के अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हराते हुए फाइनल का टिकट पक्‍का कर लिया है। टीम इंडिया की इस जीत के हीरो भी बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रहे। अभिषेक ने शुरुआत से ही बांग्‍लादेशी गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए महज 37 गेंद पर 75 रन की धमाकेदार पारी खेली। इस शानदान प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया, पाकिस्‍तान के खिलाफ पिछले मैच में भी शर्मा ही प्‍लेयर ऑफ द मैच थे। बांग्‍लादेश के खिलाफ उन्‍होंने अपने गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक और उपलब्धि हासिल की है। मैच के बाद अभिषेक शर्मा ने कहा कि मैं पहली गेंद पर भी शॉट लगाता हूं और मैं ऐसा ही हूं।

'मैं पहली गेंद पर भी शॉट लगाता हूं'

लगातार दूसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद अभिषेक शर्मा ने कहा कि मैंने अपनी टीम के लिए काम पूरा किया। मैं लय के साथ चलता हूं। गेंद अगर मेरी रेंज में होती है, तो मैं पहली गेंद पर भी शॉट लगाता हूं इसके साथ अपनी टीम के लिए पावरप्ले हासिल करने की कोशिश करता हूं। मैं ऐसा ही हूं। कुछ मैचों में मैं पहली गेंद पर ही शॉट लगाना चाहता था, क्योंकि वे विकेट लेना चाहते थे। यह एक नया विकेट था। इसलिए मैं उसे देखना चाहता था। मैंने और शुभमन ने उसे देखने और फिर खेलने का फैसला किया।

अभिषेक-शुभमन 6.2 ओवर में बनाए डाले 77 रन

बता दें कि टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय क्रिकेट टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे। भारतीय टीम को शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने 6.2 ओवर में पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़कर मजबूत शुरुआत दी थी। मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने अगर अच्छी बल्लेबाजी की होती तो स्कोर 200 के आसपास हो सकता था। अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद पर 75 रन की पारी खेली। इस पारी में 5 छक्के और 6 चौके शामिल रहे।

कुलदीप-बुमराह बांग्‍लादेश को किया ढेर

169 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी बांग्लादेश 19.3 ओवर में 127 पर सिमट गई और 41 रन से मैच हार गई। बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा 69 रन की पारी सलामी बल्लेबाज सैफ हसन ने खेली। 51 गेंद की पारी में इस बल्लेबाज ने 5 छक्के और 3 चौके लगाए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं, कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3, वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए। अक्षर पटेल और तिलक वर्मा को 1-1 विकेट मिला।

T20i में भारत के लिए सर्वाधिक बार 25 या उससे कम गेंदों में 50 रन

7 - सूर्यकुमार यादव
6 - रोहित शर्मा
5 - अभिषेक शर्मा *
4 - युवराज सिंह
3 - केएल राहुल

