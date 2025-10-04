तो सिर्फ इस वजह से अभिषेक शर्मा ने छोड़ सगी बहन की शादी, लगा दोहरा झटका

Komal Sharma's Wedding: एशिया कप 2025 के हीरो रहे टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपनी सगी बहन की शादी अटेंड नहीं की। इस खबर ने सोशल मीडिया पर बहस की जंग छेड़ दी है। 3 अक्टूबर को अभिषेक शर्मा की इकलौती बहन कोमल शर्मा शादी के बंधन में बंध गईं। उन्होंने लविश ओबेरॉय के साथ सात फेरे लिए। अभिषेक की बहन की शादी में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की, लेकिन खुद अभिषेक इसका हिस्सा नहीं बने। वजह सिर्फ एक अनाधिकारिक वनडे मैच है।