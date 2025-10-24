‘अब पूरा इंडिया एशिया कप ट्रॉफी के लिए भाग रहा’… ACC चीफ मोहसिन नकवी ने सारी हदें की पार

ACC and PCB chief Mohsin Naqvi: एशिया कप ट्रॉफी 2025 (Asia Cup trophy) को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एशिया कप ट्रॉफी को लेकर एसीसी चीफ और पाकिस्तान के आतंरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम के साथ जिस तरह का बुरा बर्ताव किया, उसका पड़ोसी देश में महिमामंडन किया जा रहा है। स्टेज पर एक शख्स ने मोहसिन नकवी को एक 'हीरो' की तरह पेश किया और कहा, ''जब ये ग्राउंड में खड़े थे और टीम इंडिया ट्रॉफी नहीं ले रही थी। खड़े रहे, खड़े रहे। वो चाहते थे कि अगर ये हट जाएंगे तो हम किसी और से ले लेंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि हमारा वजीर-ए-दाखला भी है। उन्होंने बाद में टीम को दहशतगर्दों की तरह हैंडल किया, ट्रॉफी गाड़ी में रखकर साथ ले आए। अब पूरा इंडिया ट्रॉफी के पीछे भाग रहा है।''