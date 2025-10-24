Patrika LogoSwitch to English

‘अब पूरा इंडिया एशिया कप ट्रॉफी के लिए भाग रहा’… ACC चीफ मोहसिन नकवी ने सारी हदें की पार

भारत ने Asia Cup 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। फाइनल में पाकिस्तान की टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर ऑलआउट हो गई थी। जवाब में भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट 150 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 24, 2025

Asia Cup 2025

एशिया कप 2025 पुरस्कार वितरण के दौरान मोहसिन नकवी (Photo Credit - IANS)

ACC and PCB chief Mohsin Naqvi: एशिया कप ट्रॉफी 2025 (Asia Cup trophy) को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एशिया कप ट्रॉफी को लेकर एसीसी चीफ और पाकिस्तान के आतंरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने भारतीय टीम के साथ जिस तरह का बुरा बर्ताव किया, उसका पड़ोसी देश में महिमामंडन किया जा रहा है। स्टेज पर एक शख्स ने मोहसिन नकवी को एक 'हीरो' की तरह पेश किया और कहा, ''जब ये ग्राउंड में खड़े थे और टीम इंडिया ट्रॉफी नहीं ले रही थी। खड़े रहे, खड़े रहे। वो चाहते थे कि अगर ये हट जाएंगे तो हम किसी और से ले लेंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि हमारा वजीर-ए-दाखला भी है। उन्होंने बाद में टीम को दहशतगर्दों की तरह हैंडल किया, ट्रॉफी गाड़ी में रखकर साथ ले आए। अब पूरा इंडिया ट्रॉफी के पीछे भाग रहा है।''

दूसरे शब्दों में कहे तो सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने एसीसी चीफ मोहसिन नकवी के हाथों एशिया ट्रॉफी और मेडल लेने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद मोहसिन नकवी पुस्कार वितरण समारोह के दौरान मंच पर डटे रहे और बाद में ट्रॉफी को अपनी कार में रखकर ले गए। पाकिस्तान की मीडिया और सोशल मीडिया में इस क्षण को राष्ट्रीय गर्व से जोड़कर देखा जा रहा है।

एसीसी मुख्यालय में नहीं है ट्रॉफी

एशिया कप ट्रॉफी एसीसी मुख्यालय में नहीं है। इसका खुलासा ANI सूत्रों ने किया है, जिसमें बताया गया कि कुछ दिन पहले बीसीसीआई अधिकारी ने एशियाई क्रिकेट परिषद मुख्यालय का दौरा किया था। उस वक्त उन्होंने ट्रॉफी के संबंध में स्टाफ से पूछताछ की थी। स्टाफ ने बीसीसीआई अधिकारी को बताया कि एसीसी मुख्यालय से ट्रॉफी को हटा दिया गया है। अब ट्रॉफी अबू धाबी में ही मोहसिन नकवी के पास किसी अन्य स्थान पर है।

एशिया कप 2025 फाइनल में हारा था पाकिस्तान

एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर को खेला गया था। भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। पाकिस्तान की टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर ऑलआउट हो गई थी। जवाब में भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। यहां यह बता दें कि एशिया कप 2025 में भारत ने फाइनल समेत पाकिस्तान से कुल तीन मुकाबले खेले और सभी में जीत दर्ज की थी।

