एशिया कप ट्रॉफी ACC ऑफिस में लॉक, मोहसिन नकवी ने अब जारी किया नया फरमान

एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी। (फोटो सोर्स: IANS)
Mohsin Naqvi: एशिया कप ट्रॉफी 2025 (Asia Cup Trophy 2025) को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी जहां ट्रॉफी सौंपने की जिद पर अभी भी अड़े हुए हैं, वहीं बीसीसीआई और भारतीय टीम किसी भी सूरत में उनके आगे झुकने को तैयार नहीं है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, अब मोहसिन नकवी की तरफ से एसीसी ऑफिस में मौजूद एशिया कप ट्रॉफी को लेकर एक नया फरमान जारी किया गया है, जिसमें उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि इसे उनकी मंजूरी के बगैर ना हटाया जाए और ना ही सौंपा जाए।
भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को हराया था और ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। भारतीय क्रिकेट टीम ने एसीसी चीफ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए थे। यह ट्रॉफी एसीसी के दुबई ऑफिस में है।
दरअसल, मोहसिन नकवी एसीसी और पीसीबी के अध्यक्ष होने के साथ ही साथ पाकिस्तान सरकार में गृहमंत्री भी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद और पाकिस्तान के बीच स्थिति तनावपूर्ण है।
ऐसे में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम किसी भी सूरत में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेना चाहती। उधर, एशिया कप ट्रॉफी लेकर चले जाने के मोहसिन नकवी के कदम पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कड़ा एतराज जताया है। बीसीसीआई मामले को आईसीसी के समक्ष उठा सकती है।
एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव छाया रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से हाथ नहीं मिलाया, जिसके चलते मैदान पर दोनों टीमों के बीच खूब तनातनी देखने को मिली।
