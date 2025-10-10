एशिया कप ट्रॉफी ACC ऑफिस में लॉक, मोहसिन नकवी ने अब जारी किया नया फरमान

Mohsin Naqvi: एशिया कप ट्रॉफी 2025 (Asia Cup Trophy 2025) को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी जहां ट्रॉफी सौंपने की जिद पर अभी भी अड़े हुए हैं, वहीं बीसीसीआई और भारतीय टीम किसी भी सूरत में उनके आगे झुकने को तैयार नहीं है।