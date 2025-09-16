पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने के अपमान का अब ACC लेगी बदला! टीम इंडिया को मिल सकती है ये सजा

No shake hands Controversy Update: एशिया कप 2025 में दुबई में पाकिस्तान पर भारत की सात विकेट से जीत को क्रिकेट के दबदबे के लिए याद किया जाना चाहिए था, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा पाकिस्तानी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस संबंध में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मैच रेफरी के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध भी किया, लेकिन माना जा रहा है कि आईसीसी कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि मैच के पहले या बाद में हाथ मिलाने का कोई नियम ही नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है।
मैच के बाद सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय खिलाड़ी विपक्षी टीम का अभिवादन किए बिना सीधे मैदान से बाहर चले गए। सूर्यकुमार ने इस बड़ी जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को समर्पित किया, जबकि पाकिस्तानी खेमे ने इसे अपमान के रूप में देखा। कोच माइक हेसन ने खुलासा किया कि उनके खिलाड़ियों को मैदान पर इंतज़ार करना पड़ा, जबकि कप्तान सलमान अली आगा ने विरोध में प्रजेंटेशन भी नहीं दिया।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने मैच के अगले दिन आईसीसी में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें भारतीयों पर अनादर का आरोप लगाया गया और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। पीसीबी के अनुसार, पाइक्रॉफ्ट ने भारतीय टीम को हाथ मिलाने से मना किया था, जो उनके खिलाड़ियों के साथ अन्याय था। पीसीबी शिकायत एक कदम आगे बढ़कर पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट के बाकी मैचों से हटाने की मांग कर रही है। हालांकि, ऐसा लग रहा है कि आईसीसी ने पीसीबी की याचिका खारिज कर दी है।
क्रिकेट पाकिस्तान की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईसीसी और एसीसी दोनों इस मामले पर कड़ी नजर रख रहे हैं। एसीसी भारतीय टीम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जुर्माने या चेतावनी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, आईसीसी के तहत ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है कि मैच के बाद किसी टीम को हाथ मिलाना ज़रूरी है।