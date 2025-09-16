पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने के अपमान का अब ACC लेगी बदला! टीम इंडिया को मिल सकती है ये सजा

No shake hands Controversy Update: एशिया कप 2025 में दुबई में पाकिस्तान पर भारत की सात विकेट से जीत को क्रिकेट के दबदबे के लिए याद किया जाना चाहिए था, लेकिन इससे ज्‍यादा चर्चा पाकिस्‍तानी पाकिस्‍तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस संबंध में पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से मैच रेफरी के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध भी किया, लेकिन माना जा रहा है कि आईसीसी कोई एक्‍शन नहीं लेगा, क्‍योंकि मैच के पहले या बाद में हाथ मिलाने का कोई नियम ही नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है।