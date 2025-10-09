वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश दौरे के लिए किया टीम का ऐलान, पहली बार वनडे टीम में हुई युवा ऑगस्टे की एंट्री

Bangladesh vs West Indies: क्रिकेट वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए टीमों की घोषणा कर दी है, जिसमें पूर्व अंडर-19 कप्तान अकीम ऑगस्टे को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है। कैरेबियाई टीम बांग्लादेश के खिलाफ छह सीमित ओवरों के मैच खेलेगी, जिसमें तीन मैचों की वनडे श्रृंखला 18 अक्टूबर से शुरू होगी और उसके बाद 27 अक्टूबर से टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे। अकीम ऑगस्टे को एविन लुईस की जगह टीम में शामिल किया गया है, जो कलाई की चोट से उबर रहे हैं और दौरे से बाहर हो गए हैं।