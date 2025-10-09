वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश दौरे के लिए किया टीम का ऐलान, पहली बार वनडे टीम में हुई युवा ऑगस्टे की एंट्री

वेस्टइंडीज टीम के खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: IANS)
Bangladesh vs West Indies: क्रिकेट वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए टीमों की घोषणा कर दी है, जिसमें पूर्व अंडर-19 कप्तान अकीम ऑगस्टे को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है। कैरेबियाई टीम बांग्लादेश के खिलाफ छह सीमित ओवरों के मैच खेलेगी, जिसमें तीन मैचों की वनडे श्रृंखला 18 अक्टूबर से शुरू होगी और उसके बाद 27 अक्टूबर से टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे। अकीम ऑगस्टे को एविन लुईस की जगह टीम में शामिल किया गया है, जो कलाई की चोट से उबर रहे हैं और दौरे से बाहर हो गए हैं।
मुख्य कोच डैरेन सैमी ने कहा ने कहा कि अकीम का चयन क्रिकेट वेस्टइंडीज द्वारा हमारे उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए बनाए जा रहे रास्ते को दर्शाता है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने के गुण दिखाए हैं। वह भविष्य के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अंडर-15 से सीनियर स्तर तक प्रगति की है और इस साल अंतरराष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाले अकादमी के एक और स्नातक हैं।
इस महीने की शुरुआत में भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले खैरी पियरे को स्पिन विभाग में गुडाकेश मोटी और रोस्टन चेज़ का साथ देने के लिए इस प्रारूप में वापसी मिली है, जबकि एलिक अथानाज़े की भी शाई होप की अगुवाई वाली टीम में वापसी हुई है। इस बीच, बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ रेमन सिमंड्स को आमिर जंगू के साथ चटगांव में होने वाले तीन टी20 मैचों के लिए शामिल किया गया है।
सैमी ने आगे कहा कि यह टीम जीत की मानसिकता और मज़बूत टीम सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करेगी, जो विश्व कप से पहले दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक घटक हैं। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए स्वतः योग्यता प्राप्त करने की हमारी कोशिश में महत्वपूर्ण अंक अर्जित करने का एक और अवसर प्रदान करता है।
बांग्लादेश श्रृंखला वेस्टइंडीज के लिए साल की अंतिम एकदिवसीय श्रृंखला होगी, जो 2027 में होने वाले आईसीसी पुरुष विश्व कप की तैयारी में निरंतरता का अवसर प्रदान करेगी, क्योंकि पिछली श्रृंखला की टीम के मुख्य खिलाड़ी बरकरार रहेंगे। भारत के चेन्नई स्थित सुपर किंग्स अकादमी में तैयारी शिविर चल रहा है। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने केसी कार्टी, गुडाकेश मोटी और शेरफेन रदरफोर्ड को भारत के चेन्नई स्थित सुपर किंग्स अकादमी में एक तैयारी शिविर में भेजा है, जबकि नेपाल श्रृंखला में भाग लेने के बाद अकीम ऑगस्टे और आमिर जंगू भी इस दल में शामिल हो गए हैं।
