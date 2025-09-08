AFG vs HK Live Streaming: अफगानिस्तान और हांगकांग के मुकाबले से शुरू होगा एशिया कप, जानें हिंदी में किस चैनल पर देखें लाइव

एशिया कप 2025 के मुकाबले यूएई के शारजाह, दुबई और आबू धाबी में खेले जाएंगे। सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होंगे। हालांकि लोकल समय के अनुसार यह मैच शाम 6.30 बजे से शुरू होंगे। भारत में एशिया कप के मैचों को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के टीवी चैनल और सोनी लिव पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखा जा सकता है। एशिया कप के मैचों को हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री के साथ कई अन्य क्षेत्रिय भाषाओं में देखा जा सकता है। टीवी पर हिंदी कमेंट्री के साथ मैच देखने के लिए आपको सोनी टेन 3 ट्यून इन करना होगा।