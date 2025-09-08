AFG vs HK Live Streaming: अफगानिस्तान और हांगकांग के मुकाबले से शुरू होगा एशिया कप, जानें हिंदी में किस चैनल पर देखें लाइव

Afghanistan vs Honk Kong Live Streaming: 2 दिन पहले टी20 ट्राई सीरीज के फाइनल में बुरी तरह हार झेलनी वाली अफगानिस्तान की टीम एशिया कप का उद्घाटन मैच खेलेगी। राशिद खान की अगुवाई वाली टीम का सामना हांगकांग से होगा। इस मुकाबले को भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकता है। एशिया कप 2025 में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 4-4 टीमों को अलग अलग दो ग्रुप में बांटा गया है। अफगानिस्तान के साथ श्रीलंका और बांग्लादेश भी ग्रुप B में हैं। ऐसे में इस ग्रुप के मुकाबले ज्यादा रोमांचक होंगे।
ग्रुप A से भारत और पाकिस्तान का सुपर 4 में जाना तय है। लेकिन ग्रुप B में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम दावेदार है। इसलिए इसे ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है। पहले मुकाबले में अफगानिस्तान का सामना हांगकांग से होगा और दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी को देखते हुए कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान पहले ही मैच में 2 अंक हासिल कर लेगी। उसके बाद उन्होंन बांग्लादेश और श्रीलंका का सामना करना है।
एशिया कप 2025 के मुकाबले यूएई के शारजाह, दुबई और आबू धाबी में खेले जाएंगे। सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होंगे। हालांकि लोकल समय के अनुसार यह मैच शाम 6.30 बजे से शुरू होंगे। भारत में एशिया कप के मैचों को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के टीवी चैनल और सोनी लिव पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखा जा सकता है। एशिया कप के मैचों को हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री के साथ कई अन्य क्षेत्रिय भाषाओं में देखा जा सकता है। टीवी पर हिंदी कमेंट्री के साथ मैच देखने के लिए आपको सोनी टेन 3 ट्यून इन करना होगा।
एशिया कप तीसरी बार टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इससे पहले 2016 और 2022 में टी20 वर्ल्डकप से पहले दो बार एशिया कप को टी20 फॉर्मेट में खेला गया था। एमएस धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने 2016 में खिताब जीता तो 2022 में श्रीलंका ने बाजी मारी।