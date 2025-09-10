एशिया कप में अफगानिस्तान ने रचा इतिहास, हांगकांग के खिलाफ दर्ज की रिकॉर्डतोड़ जीत, उमरजई की सबसे तेज फिफ्टी

AFG vs HK Match Highlights: एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान ने हांगकांग के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करते हुए टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया है। एशिया कप में रनों के लिहाज से ये तीसरी सबसे बड़ी जीत है। अफगानिस्तान ने सेदिकुल्लाह अटल और अज़मतुल्लाह उमरजई के अर्धशतकों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 188 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में हांगकांग की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 94 रन बना सकी और 94 रन से मैच गंवा बैठी। अजमतुल्लाह उमरजई को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने महज 21 गेंदों पर दो चौके और पांच छक्कों की मदद से 53 रनों की तूफानी पारी खेली और दो ओवर में महज चार रन देकर एक विकेट अपने नाम किया।
189 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हांगकांग की शुरुआत बेहद खराब रही। 22 के स्कोर पर ही टीम ने अपने शीर्ष 4 विकेट गंवा दिए। हांगकांग के लिए मैच यहीं खत्म हो चुका था। बाद के ओवरों में हांगकांग के बल्लेबाज सिर्फ 20 ओवर क्रीज पर रूकने के उद्देश्य से खेलते हुए नजर आए। बाबर हयात एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे, जो अफगानिस्तान के गेंदबाजों का सामना कर सके। बाबर 43 गेंद पर 3 छक्के की मदद से 39 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा सभी फ्लॉप रहे।
अफगानिस्तान के लिए गुलाबदीन नायब ने 3 ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट लिए। फजलहक फारूखी ने 2, उमरजई, राशिद खान और नूर अहमद ने 1-1 विकेट लिए। जबकि हांगकांग के दो बल्लेबाज रन आउट हुए।
इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। हालांकि अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 26 के स्कोर पर गुरबाज और इब्राहिम जादरान के अहम विकेट गंवा दिए थे। सेदिकुल्लाह अटल के 52 गेंद पर नाबाद 73 और अजमतुल्लाह उमरजई के 21 गेंदों पर खेली गई 53 रन की विस्फोटक पारी और इन दोनों के बीच 35 गेंद पर 82 रनों की दमदार साझेदारी की बदौलत अफगानिस्तान ने 6 विकेट पर 188 रन बनाए।
उमरजई ने अपनी पारी में 5 छक्के और 2 चौके लगाए। उमरजई का लगाया ये अर्धशतक अफगानिस्तान के किसी भी बल्लेबाज का टी20 अंतर्राष्ट्रीय में लगाया सबसे तेज अर्धशतक है। उमरजई ने 20 गेंद पर अर्धशतक लगाते हुए नबी और गुलाबदीन के 21 गेंदों में लगाए तेज अर्धशतकों के रिकॉर्ड को तोड़ा। हांगकांग के लिए आयुष शुक्ला ने 2, किंचित शाह ने 2 जबकि अतीक इकबाल और एहसान खान ने 1-1 विकेट लिए।