एशिया कप में अफगानिस्तान ने रचा इतिहास, हांगकांग के खिलाफ दर्ज की रिकॉर्डतोड़ जीत, उमरजई की सबसे तेज फिफ्टी

AFG vs HK Match Highlights: एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान ने हांगकांग के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करते हुए टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया है। एशिया कप में रनों के लिहाज से ये तीसरी सबसे बड़ी जीत है। अफगानिस्तान ने सेदिकुल्लाह अटल और अज़मतुल्लाह उमरजई के अर्धशतकों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 188 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में हांगकांग की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 94 रन बना सकी और 94 रन से मैच गंवा बैठी। अजमतुल्लाह उमरजई को प्‍लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्‍होंने महज 21 गेंदों पर दो चौके और पांच छक्‍कों की मदद से 53 रनों की तूफानी पारी खेली और दो ओवर में महज चार रन देकर एक विकेट अपने नाम किया।