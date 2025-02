AFG vs SA Pitch Report: अफगानी स्पिनर्स का दिखेगा जलवा या साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम? जानें कराची की पिच का हाल

Champions Trophy 2025, Karachi Pitch Report: साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शुक्रवार को अपने अभियान का आगाज करेंगी।

भारत•Feb 20, 2025 / 06:11 pm• Vivek Kumar Singh

Karachi Pitch Report and Analysis for AFG vs SA Match 3: आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका का सामना अफगानिस्तान से होगा। अफगानिस्तान वो टीम है, जिसने पिछले दो आईसीसी इवेंट में अपने प्रदर्शन से दुनिया को हैरान कर दिया है और अब वह किसी टीम को हराती है तो उसे उलटफेर नहीं बल्कि उनकी जबरदस्त जीत मानी जाती है। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है लेकिन हाल ही में खेले गए ट्राई सीरीज में उन्हें निराशा हाथ लगी थी और वे एक भी मैच नहीं जीत पाए थे। साउथ अफ्रीका जहां उस सीरीज को भूलकर मैदान पर उतरना चाहेगी तो अफगानिस्तान शानदार हालिया प्रदर्शन को याद रखते हुए और बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी।

कराची में AFG vs SA का मुकाबला दोनों टीमें कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में आमने सामने होंगी। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2.30 बजे से खेला जाएगा। कराची के स्टेडियम में टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेला गया था, जहां न्यूजीलैंड ने मेजबान पाकिस्तान को धूल चटाते हुए धमाकेदार जीत दर्ज की थी। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 320 रन बनाए और जवाब में मेजबानों को सिर्फ 260 पर समेट दिया। इस मैच से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भले ही कराची की पिच बल्लेबाजों के लिए कितनी भी मददगार हो लेकिन अगर बल्लेबाज संभलकर नहीं खेले तो टीम को मुश्किल हो सकती है। शुरुआत में मिलेगी तेज गेंदबाजों को मदद कराची की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है लेकिन शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है और बीच के ओवरों में स्पिनर्स को मदद मिलनी शुरू हो जाती है। हालांकि दूसरी पारी में ओस की वजह से गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से रन बनाना आसान हो जाता है। यहां अब तक 79 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 37 में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है तो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों को 39 बार सफलता मिली है। पहली पारी की औसत स्कोर भले ही 240 हो लेकिन 300 से कम रन बनाने वाली टीम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो भी टीम यहां टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। पाकिस्तान-न्यूजीलैंड के मैच में भी ऐसा ही हुआ था लेकिन उस मैच में पाकिस्तान से इतनी सारी गलतियां हुईं, जिससे उन्हें हार झेलनी पड़ी। यहां अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीम उस गलती को करने से बचना चाहेगी जो उद्घाटन मैच में पाकिस्तान से हुई। दोनों टीमें तैयार हैं और अफगानिस्तान अपने पहले चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज यादगार बनाना चाहेगी।