Afghanistan A Final Scenario: श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई नेशन ए सीरीज अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। भारत ने बुधवार को अफगानिस्‍तान के खिलाफ 101 रन से बड़ी जीत दर्ज करत हुए फाइनल के लिए क्‍वालीफाई कर लिया है। जबकि दूसरी टीम का फैसला 19 जून को दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्‍टेडियम में श्रीलंका बनाम अफगानिस्‍तान मैच से होगा। क्‍या आप जानते हैं कि पॉइंट्स टेबल में फिलहाल सबसे निचले पायदान पर मौजूद अफगानिस्‍तान भी फाइनल के लिए क्‍वालीफाई कर सकती है? अगर नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कि वह कैसे फाइनल का टिकट हासिल कर सकती है और उसे श्रीलंका के खिलाफ कितने अंतर से जीत की दरकार होगी?