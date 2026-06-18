SA W vs PAK W: जब आप सो रहे थे… तब पिट रही थी पाकिस्तान की टीम, भारत के बाद साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट से रौंदा

South Africa Women vs Pakistan Women Match Highlights: एनेरी डर्कसेन के अर्धशतक के दम पर साउथ अफ्रीका ने बुधवार को बर्मिंघम के एजबेस्टन में पाकिस्तान को दो विकेट से रौंदा है। इसके साथ ही उसने आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी पहली जीत दर्ज की। जबकि पाकिस्‍तान की ये दूसरी हार है। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने उसे 64 रन से हराया था। पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 126 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए थे। साउथ अफ्रीका ने आठ विकेट खोकर 19 गेंद शेष रहते 127 रन का टारगेट हासिल कर लिया।