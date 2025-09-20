अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे और टी-20 टीम का किया ऐलान, जानिए किन्हें मिली टीम की कमान

Afghanistan vs Bangladesh: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने बांग्लादेश के खिलाफ आगामी वनडे और टी-20 मैचों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान की टी-20 टीम की कमान जहां राशिद खान को सौंपी गई है, वहीं वनडे टीम का नेतृत्व हशमतुल्लाह शाहिदी करेंगे। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की वनडे और तीन मैचों की टी-20 सीरीज 2 से 14 अक्टूबर तक यूएई में खेली जाएगी। ये मुकाबले शारजाह और अबूधाबी में होंगे।