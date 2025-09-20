अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे और टी-20 टीम का किया ऐलान, जानिए किन्हें मिली टीम की कमान

Afghanistan vs Bangladesh: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने बांग्लादेश के खिलाफ आगामी वनडे और टी-20 मैचों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान की टी-20 टीम की कमान जहां राशिद खान को सौंपी गई है, वहीं वनडे टीम का नेतृत्व हशमतुल्लाह शाहिदी करेंगे। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की वनडे और तीन मैचों की टी-20 सीरीज 2 से 14 अक्टूबर तक यूएई में खेली जाएगी। ये मुकाबले शारजाह और अबूधाबी में होंगे।
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज फजल हक फारूकी के साथ-साथ ऑलराउंडर गुलबदीन नायब और करीम जनत को दोनों टीमों से बाहर कर दिया गया है। इस बीच, शीर्ष क्रम के बल्लेबाज वफीउल्लाह ताराखिल और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम सफी को टी20 टीम के लिए चुना गया है। इसके अलावा, बशीर अहमद और अब्दुल्ला अहमदजई की तेज गेंदबाजी जोड़ी ने वनडे और टी20 दोनों टीमों के लिए जगह बना ली है।
मुजीब उर रहमान ने टी-20 टीम में अपनी जगह बरकरार रखी है, जबकि एएम ग़ज़नफ़र को रिजर्व पूल में शामिल किया गया है। हालाकि, ग़ज़नफ़र को वनडे टीम में शामिल कर लिया गया है, जिससे मुजीब को उस लाइनअप से बाहर कर दिया गया है। रहमत शाह जुरमती को भी टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम के रिजर्व में जोड़ा गया है, और दो अतिरिक्त तेज गेंदबाज, बिलाल सामी और फरीदून दाऊदजई, वनडे सीरीज के लिए रिजर्व पूल का हिस्सा हैं।
एसीबी के सीईओ नसीब खान ने कहा, "आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से छह महीने के लंबे ब्रेक के बाद अब हम कई टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेलों के साथ एक व्यस्त सीजन में प्रवेश कर रहे हैं। यह टीम को अगले साल आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए एक अविश्वसनीय अवसर प्रदान करता है।"
उन्होंने आगे कहा, "एशिया कप 2025 में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं था, लेकिन उतार-चढ़ाव खेल का हिस्सा हैं। हमेशा की तरह, हमें उम्मीद है कि अफगान अटलान जोरदार वापसी करेगा और आगामी आयोजनों में हमारे देश को गौरवान्वित करेगा।"
राशिद खान (कप्तान), इब्राहिम जादरान (उप-कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, वफीउल्लाह तारखिल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, शराफुद्दीन अशरफ, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, बशीर अहमद, फरीद अहमद मलिक और अब्दुल्ला अहमदजई।
रिजर्व: एएम गजनफर और रहमत शाह
हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह (उप-कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इकराम अलिखिल (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खरोती, एएम ग़ज़नफ़र, अब्दुल्ला अहमदजई, बशीर अहमद और मोहम्मद सलीम सफ़ी।
रिजर्व: बिलाल सामी और फरीदून दाऊदजई