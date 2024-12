अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की सफलता में इनका हाथ, अब ACB ने यह दिया इनाम

Jonathan Trott: जोनाथन ट्रॉट 2025 तक अफगानिस्तान के मुख्य कोच बने रहेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को इसकी पुष्टि की

नई दिल्ली•Dec 09, 2024 / 11:11 pm• satyabrat tripathi

Jonathan Trott to continue as Afghanistan coach for 2025: जोनाथन ट्रॉट 2025 तक अफगानिस्तान के मुख्य कोच बने रहेंगे। इसकी घोषणा सोमवार को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) की ओर से की गई। दरअसल, एसीबी का यह निर्णय उनके ढाई साल के सफल कार्यकाल के बाद आया है।