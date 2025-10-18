Patrika LogoSwitch to English

3 क्रिकेटरों की हत्या के बाद क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर, खिलाड़ी बोले- माफी योग्‍य नहीं, ACB ने लिया बड़ा फैसला

3 Cricketers killed in Pakistan Airstrike: पाकिस्‍तान की एयर स्‍ट्राइक में तीन अफगानिस्‍तानी क्रिकेटरों की मौत ने पूरे क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना अफगानिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड के साथ क्रिकेटरों ने भी कड़ी निंदा की है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 18, 2025

3 Cricketers killed in Pakistan Airstrike

पाकिस्‍तान के हमले में मारे गए क्रिकेटरों को अफगानिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने दी श्रद्धांजलि। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ACBofficials)

3 Cricketers killed in Pakistan Airstrike: पाकिस्‍तान की एयर स्‍ट्राइक में तीन अफगानिस्‍तानी क्रिकेटरों के मारे जाने के बाद क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। अफगानी क्रिकेटरों ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे माफी योग्‍य बताया है। वहीं, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने पाकिस्तान में आगामी त्रिकोणीय टी20 सीरीज से आधिकारिक तौर पर नाम वापस ले लिया है। इसके साथ ही एसीबी क्रिकेटरों की दुखद मौत पर गहरा दुःख और शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पाकिस्तानी शासन के किए गए कायरतापूर्ण हमले की हम निंदा करते हैं।

हमले में मारे गए ये तीन क्रिकेटर

बता दें कि पाकिस्‍तान की ओर से अफगान के पक्तिका प्रांत में किए गए हवाई हमले में तीन घरेलू क्रिकेटर कबीर, सिबघतुल्लाह और हारून की मौत हो गई है। 17 अक्टूबर को उरगुन ज़िले में हुई इस घटना को अफ़ग़ान अधिकारियों ने पाकिस्तानी शासन द्वारा किया गया एक कायराना हमला बताया है। बताया जा रहा है कि खिलाड़ी शराना में एक दोस्ताना क्रिकेट मैच में खेलकर लौट रहे थे, तभी उन्हें निशाना बनाया गया।

एसीबी जारी किया कड़ा बयान

अफगानिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि सीरीज से वापसी का यह फैसला पीड़ितों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। जबकि इस नुकसान को अफगानिस्तान के खेल समुदाय के लिए एक बड़ा झटका बताया। एसीबी ने कहा कि पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटरों की दुखद शहादत पर गहरा दुःख और शोक व्यक्त करता है, जिन्हें पाकिस्तानी शासन द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया। एसीबी इसे खेल समुदाय, उसके एथलीटों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति मानता है। एसीबी शहीदों के शोक संतप्त परिवारों और पक्तिका प्रांत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता भी व्यक्त करता है।

अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने भी जताया दुख

अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी ने कहा कि ये हत्याएं माफी योग्‍य नहीं हैं। वहीं, वरिष्ठ खिलाड़ी मोहम्मद नबी और रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी दुख व्यक्त किया और इसे एक ऐसी त्रासदी बताया, जिसने पूरे क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया है। सैन्य झड़पों के बीच हाल के महीनों में काबुल और इस्लामाबाद के बीच संबंध बिगड़ गए हैं। नबी ने कहा कि यह घटना न केवल पक्तिका के लिए, बल्कि पूरे अफगान क्रिकेट परिवार और पूरे राष्ट्र के लिए एक त्रासदी है।

Published on:

18 Oct 2025 09:49 am

Hindi News / Sports / Cricket News / 3 क्रिकेटरों की हत्या के बाद क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर, खिलाड़ी बोले- माफी योग्‍य नहीं, ACB ने लिया बड़ा फैसला

