अफगानिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि सीरीज से वापसी का यह फैसला पीड़ितों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। जबकि इस नुकसान को अफगानिस्तान के खेल समुदाय के लिए एक बड़ा झटका बताया। एसीबी ने कहा कि पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटरों की दुखद शहादत पर गहरा दुःख और शोक व्यक्त करता है, जिन्हें पाकिस्तानी शासन द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया। एसीबी इसे खेल समुदाय, उसके एथलीटों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति मानता है। एसीबी शहीदों के शोक संतप्त परिवारों और पक्तिका प्रांत के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और एकजुटता भी व्यक्त करता है।