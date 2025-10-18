3 क्रिकेटरों के मारे जाने की घटना के बाद भड़के भारत-अफगानी खिलाड़ी और फैंस, बोले- पाकिस्तान को सबक सिखाओ

पाकिस्तान के हमले में मारे गए तीन अफगानिस्तानी क्रिकेटर। (फोटो सोर्स: एक्स@/ACB)
3 Cricketers killed in Airstrike: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव अब भीतर तक पहुंच गया है। पाकिस्तानी सेना की एयर स्ट्राइक में तीन क्रिकेटरों समेत 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। क्रिकेटरों के मारे जाने की घटना ने क्रिकेट जगत में झकझोर दिया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया है और अगले महीने होने वाली त्रिकोणीय टी20 सीरीज से भी नाम वापस ले लिया है। घटना के बाद सोशल मीडिया पाकिस्तान को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कई अफगानी और भारतीय क्रिकेटर ने भी पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधा है। फैंस का कहना है कि मासूम लोगों की मौत के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है।
अफगानिस्तान के खिलाड़ी फजलहक फारुकी ने कहा कि इन अत्याचारियों द्वारा निर्दोष नागरिकों और हमारे घरेलू क्रिकेट खिलाड़ियों का नरसंहार एक जघन्य और अक्षम्य अपराध है। सर्वशक्तिमान अल्लाह शहीदों को जन्नत में सर्वोच्च स्थान प्रदान करे, अपराधियों को अपमानित करे और उन्हें अपने प्रकोप का भागी बनाए। खिलाड़ियों और नागरिकों की हत्या सम्मान नहीं, बल्कि सबसे बड़ा अपमान है।
अफगानी खिलाड़ी गुलबदीन नैब ने कहा कि हम पक्तिका के अरगुन में हुए कायरतापूर्ण सैन्य हमले से बेहद दुखी हैं, जिसमें निर्दोष नागरिक और साथी क्रिकेटर शहीद हो गए। पाकिस्तानी सेना का यह क्रूर कृत्य हमारे लोगों, गौरव और स्वतंत्रता पर हमला है, लेकिन यह अफ़गानिस्तान के जज्बे को कभी नहीं तोड़ पाएगा।
वहीं, अफगानिस्तान टीम के मेंटॉर और पूर्व भारतीय खिलाड़ी अजय जडेजा ने कहा कि अफगानिस्तान के नागरिकों पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की भयावह खबर सुनी, जिसमें बच्चों और कुछ महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों की दुखद मौत हो गई, जो भविष्य में अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे।
राशिद खान ने कहा कि अफगानिस्तान पर हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। यह एक ऐसी त्रासदी है, जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन महत्वाकांक्षी युवा क्रिकेटरों की जान चली गई, जो विश्व मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे। नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है। ये अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी कार्रवाइयां मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं और इन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। इन अनमोल निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद मैं पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने के एसीबी के फैसले का स्वागत करता हूं। मैं इस कठिन समय में अपने लोगों के साथ हूं।
वहीं, अफगानी खिलाड़ी सेदिकुल्लाह अटल ने कहा कि अफगान नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और युवा क्रिकेटरों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों से मैं बेहद दुखी हूं। ऐसे अमानवीय कृत्यों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ़ैसले का पूरा समर्थन करता हूं।
