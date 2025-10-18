3 क्रिकेटरों के मारे जाने की घटना के बाद भड़के भारत-अफगानी खिलाड़ी और फैंस, बोले- पाकिस्तान को सबक सिखाओ

3 Cricketers killed in Airstrike: पाकिस्‍तान और अफगानिस्‍तान के बीच सीमा पर तनाव अब भीतर तक पहुंच गया है। पाकिस्‍तानी सेना की एयर स्‍ट्राइक में तीन क्रिकेटरों समेत 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। क्रिकेटरों के मारे जाने की घटना ने क्रिकेट जगत में झकझोर दिया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया है और अगले महीने होने वाली त्रिकोणीय टी20 सीरीज से भी नाम वापस ले लिया है। घटना के बाद सोशल मीडिया पाकिस्‍तान को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कई अफगानी और भारतीय क्रिकेटर ने भी पाकिस्‍तान पर सीधा निशाना साधा है। फैंस का कहना है कि मासूम लोगों की मौत के लिए पाकिस्‍तान को सबक सिखाना जरूरी है।