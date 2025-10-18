पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 3 अफगानिस्तानी क्रिकेटर समेत 10 की मौत और दर्जनभर घायल, क्रिकेट बोर्ड ने की पुष्टि

Pakistan airstrike in Afghanistan: पाकिस्‍तान ने अफगानिस्‍तान पर आरोप लगाया है कि वह अपनी सरजमीं पर टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों को पनाह दे रहा है। हालांकि इसे अफगानिस्‍तान ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद दोनों देशों की सीमा पर तनाव देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की ओर से देर रात अफगानी सीमा के भीतर हवाई हमले भी किए हैं, जिसमें तीन क्रिकेटर समेत 10 लोगों की जान चली गई है, जबकि दर्जनभर घायल बताए जा रहे हैं। अफगानिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने क्रिकेटरों की मौत की पुष्टि की है। इसके साथ ही उसने अगले महीने पाकिस्तान के साथ ट्राई टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने से भी इनकार कर दिया है।