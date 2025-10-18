Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 3 अफगानिस्तानी क्रिकेटर समेत 10 की मौत और दर्जनभर घायल, क्रिकेट बोर्ड ने की पुष्टि

Pakistan airstrike in Afghanistan: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शनिवार से तनाव बढ़ा है। पाकिस्‍तान ने देर रात अफगानिस्‍तान में हवाई हमले किए हैं, जिनमें तीन क्रिकेटर समेत 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनभर घायल बताए जा रहे हैं। अफगानिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाडि़यों की मौत की पुष्टि की है।

lokesh verma

Oct 18, 2025

एयर स्‍ट्राइक का प्रतीकात्‍मक फोटो। (IANS)

Pakistan airstrike in Afghanistan: पाकिस्‍तान ने अफगानिस्‍तान पर आरोप लगाया है कि वह अपनी सरजमीं पर टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों को पनाह दे रहा है। हालांकि इसे अफगानिस्‍तान ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद दोनों देशों की सीमा पर तनाव देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की ओर से देर रात अफगानी सीमा के भीतर हवाई हमले भी किए हैं, जिसमें तीन क्रिकेटर समेत 10 लोगों की जान चली गई है, जबकि दर्जनभर घायल बताए जा रहे हैं। अफगानिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने क्रिकेटरों की मौत की पुष्टि की है। इसके साथ ही उसने अगले महीने पाकिस्तान के साथ ट्राई टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने से भी इनकार कर दिया है।

पाकिस्‍तान के साथ ट्राई टी20 सीरीज खेलने से किया मना

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से जानकारी दी गई है कि टूर्नामेंट के लिए मौजूद उसके तीन क्रिकेटर पाकिस्‍तान के हवाई हमले में मारे गए हैं। इसके साथ ही बोर्ड ने अगले महीने पाकिस्तान के साथ ट्राई टी20 इंटरनेशनल सीरीज से भी हटने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उसने इस हमले की निंदा भी की है, जिसमें बेगुनाह मारे गए हैं।

पाकिस्तान बोला, आतंकी गुट पर किए हवाई हमले

पाकिस्तान के सीनियर सुरक्षा अधिकारी एयर स्‍ट्राइक को लेकर कहा कि अफगानिस्‍तान की सीमा के भीतर ये सटीक हमले हाफिज गुल बहादुर गुट पर किए गए हैं। ये गुट तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही उन्‍होंने दावा किया कि ये गुट उत्तरी वजीरिस्तान में सैन्य शिविर पर आत्मघाती हमले के साथ गोलीबारी में शामिल था। उस हमले में पाकिस्तान के सात अर्धसैनिक मारे गए थे।

दो मासूम बच्‍चों की भी मौत

वहीं, तालिबान अधिकारी की ओर से बताया गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्‍तान के पक्तिका प्रांत में तीन स्‍थानों पर हवाई हमले किए हैं। अब अफगानिस्तान की ओर से इसका करारा जवाब दिया जाएगा। एक प्रांतीय अस्पताल के अधिकारी ने बताया कि मारे गए लोगों में दो मासूम बच्‍चे भी शामिल हैं।

