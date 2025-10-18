Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत पर राशिद खान को आया गुस्सा, कहा – पाक से…

भारत

Siddharth Rai

Oct 18, 2025

Rashid Khan

अफगानिस्तान टी20 टीम के कप्तान और स्टार क्रिकेटर राशिद खान (Photo Credit- IANS)

Pakistan Airstrike on Afghanistan: अफगानिस्तान के कंधार में स्पिन बोल्डक ज़िले के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान की ओर से किये गये हालिया हवाई हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गये हैं और 170 अन्य घायल हुए हैं। ज़्यादातर पीड़ित महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर यह एयरस्ट्राइक शुक्रवार देर रात की है। इस हमले में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के तीन खिलाड़ियों की भी मौत हो गई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने इसकी पुष्टि करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ आगामी ट्राई सीरीज में हिस्सा न लेने का फैसला लिया है।

अफगानिस्तान के तीन क्रिकेटरों ने गवाईं जान

पाकिस्तानी हमले में जान गंवाने वाले तीनों खिलाड़ी क्लब लेवल के क्रिकेटर थे, जो मैच खत्म होने के बाद अरगुन जिले में लौट रहे थे। इसी बीच बमबारी में उन्हें निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान टी20 टीम के कप्तान और स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने भी इस पर शोख व्यक्त किया।

राशिद खान ने इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया

राशिद खान ने एक्स पर लिखा, “अफगानिस्तान पर हाल ही में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसमें महिलाओं, बच्चों और उन महत्वाकांक्षी युवा क्रिकेटरों की जान चली गई, जो विश्व मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखते थे। नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है। ये अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी कार्रवाइयां मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इन अनमोल निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद, मैं पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने के एसीबी के फैसले का स्वागत करता हूं। मैं इस कठिन समय में अपने लोगों के साथ हूं, हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे पहले आनी चाहिए।”

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैंसिल की ट्राई सीरीज

इससे पहले एसीबी ने 'एक्स' पर लिखा था, "अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पक्तिका प्रांत के उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटर्स की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करता है, जिन्हें पाकिस्तानी शासन की ओर से किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया। इस हृदयविदारक घटना में, उरगुन जिले के तीन खिलाड़ी (कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून) और उनके साथ पांच अन्य देशवासी शहीद हो गए, जबकि सात अन्य घायल हुए। ये खिलाड़ी इससे पहले एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच में खेलने पक्तिका प्रांत की राजधानी शाराना गए थे। उरगुन लौटने के बाद, उन्हें निशाना बनाया गया।"

पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच 17 नवंबर से ट्राई टी20 सीरीज खेली जानी है, लेकिन पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष के बीच एसीबी ने इस सीरीज से हटने का फैसला लिया है।

क्रिकेट

खेल

