AFG vs PAK 1st Match: राशिद खान की 240 से ऊपर के स्ट्राइक रेट की पारी गई बेकार, हारिस रऊफ के चौके से जीता पाकिस्तान

Afghanistan vs Pakistan 1st Match Highlights: यूएई की मेजबानी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान टी20 इंटरनेशनल मैचों की ट्राई सीरीज खेल रहे हैं। सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने 39 रनों से जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने कप्तान सलमान आगा की फिफ्टी की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 182 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 19.5 ओवर में 143 रन पर सिमट गई। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने 240 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से 16 गेंदों पर 39 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन हारिस रऊफ के चार विकेट चटकाकर अपनी टीम को जीत दिलाई।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज करने उतरी पाकिस्तान को शानदार शुरुआत मिली। उसने पावरप्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन बना लिए, हालांकि उसके शीर्ष 3 बल्लेबाज साहिबजादा फरहान 21 रन, सैम अयूब 14 रन और फखर जमन 20 के निजी स्कोर पर चलते बने।
फिर कप्तान सलमान आगा ने 36 गेंदों पर नाबाद 53 रन अर्धशतकीय पारी खेली और टीम ने टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 182 रन बनाए। अफगानिस्तान की ओर से फरीद अहमद ने दो विकेट तो राशिद-मुजीब समेत 4 गेंदबाजों को 1-1 विकेट लिया।
183 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानी टीम का पहला विकेट तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर शाहीन अफरीदी ने इब्राहिम जदरान (9) को क्लीन बोल्ड करके दिया। फिर रहमानुल्लाह गुरबाज ने 38, सेदिकुल्लाह ने 23 और दरविश ने 21 रनों की छोटी-छोटी पारियां खेलते हुए टीम को लक्ष्य के नजदीक ले जाने का प्रयास किया।
इसके बाद मध्यक्रम लड़खड़ता नजर आया। लोअर ऑर्डर में राशिद खान ने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 1 चौका और 5 छक्कों की सहायता से 39 रन की पारी खेल, लेकिन वह अपनी टीम को जीत दिलाने में सफल नहीं हो सके। इस तरह अफगानिस्तान की पूरी टीम 19.5 ओवर में 143 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई।
पाकिस्तान की ओर से हारिस रऊफ ने सर्वाधिक चार विकेट शाहीन अफरीदी, मोहम्मद नवाज और सूफियान मुकीम ने दो-दो विकेट चटकाए। सीरीज को दूसरा मुकाबला आज 30 अगस्त को पाकिस्तान और यूएई के बीच शारजाह में होगा।