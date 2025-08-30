AFG vs PAK 1st Match: राशिद खान की 240 से ऊपर के स्ट्राइक रेट की पारी गई बेकार, हारिस रऊफ के चौके से जीता पाकिस्तान

Afghanistan vs Pakistan 1st Match Highlights: यूएई की मेजबानी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान टी20 इंटरनेशनल मैचों की ट्राई सीरीज खेल रहे हैं। सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खेला गया, जिसमें पाकिस्‍तान ने 39 रनों से जीत दर्ज की है। पहले बल्‍लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने कप्तान सलमान आगा की फिफ्टी की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 182 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 19.5 ओवर में 143 रन पर सिमट गई। अफगानिस्‍तान के कप्तान राशिद खान ने 240 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से 16 गेंदों पर 39 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन हारिस रऊफ के चार विकेट चटकाकर अपनी टीम को जीत दिलाई।