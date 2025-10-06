वनडे सीरीज से पहले लगा बड़ा झटका, चोट की वजह बाहर हुआ अफगानिस्तान का ये तेज गेंदबाज

AFG vs BAN ODI Series 2025: अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच 8 अक्टूबर से तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है। अफगानिस्तान के दाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम सफी इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्हें कमर में दर्द के कारण सीरीज से हटना पड़ा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, "टीम के फिजियो का मानना ​​है कि इस बुधवार को होने वाले पहले वनडे के लिए उनके फिट होने की संभावना कम है। सलीम पूरी तरह से फिट होने और राष्ट्रीय टीम में शामिल होने तक एसीबी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अपना रिहैबिलिटेशन जारी रखेंगे।"