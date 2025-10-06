Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

वनडे सीरीज से पहले लगा बड़ा झटका, चोट की वजह बाहर हुआ अफगानिस्तान का ये तेज गेंदबाज

वनडे सीरीज के बाहर होने वाले 23 वर्षीय सफी ने अफगानिस्तान के लिए एक टेस्ट, दो वनडे और एक टी20 मैच खेला है। सफी की गैरमौजूदगी में तेज गेंदबाज बिलाल सामी को रिजर्व पूल से अफगानिस्तान की मुख्य टीम में शामिल किया गया है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 06, 2025

Afghanistan Cricket Team Players

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी (फोटो- IANS)

AFG vs BAN ODI Series 2025: अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच 8 अक्टूबर से तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है। अफगानिस्तान के दाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम सफी इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्हें कमर में दर्द के कारण सीरीज से हटना पड़ा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, "टीम के फिजियो का मानना ​​है कि इस बुधवार को होने वाले पहले वनडे के लिए उनके फिट होने की संभावना कम है। सलीम पूरी तरह से फिट होने और राष्ट्रीय टीम में शामिल होने तक एसीबी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अपना रिहैबिलिटेशन जारी रखेंगे।"

23 वर्षीय सफी ने अफगानिस्तान के लिए एक टेस्ट, दो वनडे और एक टी20 मैच खेला है। सफी की गैरमौजूदगी में तेज गेंदबाज बिलाल सामी को रिजर्व पूल से अफगानिस्तान की मुख्य टीम में शामिल किया गया है। बिलाल सामी ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक सिर्फ एक ही मैच खेला है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच 8 अक्टूबर को सीरीज का पहला मैच खेला जाना है। इसके बाद 11 अक्टूबर को दोनों देश सीरीज का दूसरा मैच खेलेंगे। सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। तीनों मैच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में आयोजित होंगे।

वनडे सीरीज से पहले दोनों देशों के बीच तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली गई, जिसमें बांग्लादेश ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया। बांग्लादेशी टीम सीरीज का पहला मैच 4 विकेट से जीती, जिसके बाद अगले मुकाबले को 2 विकेट से अपने नाम किया। यहां से अफगानिस्तान के पास सीरीज का अंतिम मुकाबला जीतकर सम्मान बचाने का मौका था, लेकिन ये मैच भी टीम ने 6 विकेट से गंवा दिया।

वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान की टीम

हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह, इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूल, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांगेयालिया खारोटे, बशीर अहमद, रहमानुल्लाह गुरबाज, इकराम अलीखिल, एम गजनफर, अब्दुल्लाह अहमदजई और बिलाल सामी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

06 Oct 2025 09:40 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वनडे सीरीज से पहले लगा बड़ा झटका, चोट की वजह बाहर हुआ अफगानिस्तान का ये तेज गेंदबाज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

आज तक वूमेंस वर्ल्डकप में नहीं हुआ था ऐसा, साउथ अफ्रीका की म्लाबा ने लिख दी नई कहानी

Mlaba South Africa Womens Cricketer
क्रिकेट

वनडे टीम से बाहर रहने वाले संजू सैमसन के लिए अच्छी खबर, अचानक मिली ये बड़ी जिम्मेदारी

Sanju Samson
खेल

ऑटोग्राफ लेने आई फैन पर से सुनील गावस्कर नहीं हटा पाए थे नजर, शुरु हुई गजब की प्रेम कहानी, फिर ऐसे किया था प्रपोज

Sunil Gavaskar Love Story
Patrika Special News

भारत के खिलाफ मैच में अपनी हरकत से मुश्किल में पड़ी पाकिस्तानी बल्लेबाज, ICC ने लगाई क्लास, इस वजह से नहीं दी सजा

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज
क्रिकेट

पहली बार लंका प्रीमियर लीग में खेलेंगे भारतीय खिलाड़ी, शेड्यूल घोषित, 23 दिन में खत्म होगा टूर्नामेंट

Lanka Premier League
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.