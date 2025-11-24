IND vs SA: भारत के खिलाफ डेब्यू करते ही इस वजह से खत्म हो गया था मुथुसामी का करियर, फिर हुआ कुछ ऐसा

गुवाहाटी टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद मुतुसामी बेहद भावुक थे। उन्होंने कहा, "मेरा सफर बहुत अनोखा रहा है। 2019 में भारत में डेब्यू किया और फिर मानो अंधेरे में खो गया। कई बार लगा कि दोबारा टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खेल पाऊंगा, और भारत में तो बिल्कुल नहीं। मैं अपने परिवार, दोस्तों, कोचों और सपोर्ट स्टाफ का बेहद आभारी हूँ, जिन्होंने इस सफर में मेरा साथ नहीं छोड़ा।” उन्होंने बताया कि खेल वैज्ञानिक शेरिल कैल्डर के साथ की गई ट्रेनिंग ने उनकी परफॉरमेंस को एक नई दिशा दी।