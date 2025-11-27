स्मृति मंधाना की शादी टलने पर जेमिमा रोड्रिग्स नहीं खेलेंगी BBL, बताई चौंकाने वाली वजह

फ्रेंचाइज़ी ने एक बयान में कहा, "ब्रिसबेन हीट जेमिमा रोड्रिग्स को विमेन्स बिग बैश लीग के बाकी मैचों से रिलीज़ करने के अनुरोध पर सहमत हो गया है। रोड्रिग्स 10 दिन पहले होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ मैच के बाद भारत लौट आई थीं, क्योंकि उन्हें अपनी भारतीय साथी स्मृति मंधाना की पिछले सप्ताह निर्धारित शादी में शामिल होना था। हालांकि, मंधाना के पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण शादी समारोह को टाल दिया गया। रोड्रिग्स भारत में ही रहकर अपनी साथी का समर्थन करेंगी, और क्लब ने उन्हें डबल्यूबीबीएल के अंतिम चार मैचों से रिलीज कर दिया है।"