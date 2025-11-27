स्मृति मंधाना की शादी टलने पर जेमिमा रोड्रिग्स नहीं खेलेंगी BBL, बताई चौंकाने वाली वजह

स्मृति मंधाना की शादी के चलते जेमिमा रोड्रिग्स ने छोड़ा WBBL का बचा हुआ सीजन (Photo - BCCI Women/ X)
Jemimah Rodrigues will not Play WBBL: भारत की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने ऑस्ट्रेलिया की मशहूर महिला बिग बैश लीग (WBBL) के बचे हुए मुकाबलों से अपना नाम वापस ले लिया है। रोड्रिग्स के बीबीएल से बाहर होने की पुष्टि उनकी फ्रेंचाइज़ी ब्रिसबेन हीट ने की है। रोड्रिग्स ने यह फैसला भारतीय महिला टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना की शादी टलने के बाद लिया है।
रोड्रिग्स महिला बिग बैश लीग के 11वें सीज़न में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थीं। वर्ल्ड कप जीतने के एक हफ्ते के भीतर ही वह ऑस्ट्रेलिया पहुंची थीं, जहां उन्होंने ब्रिसबेन हीट के लिए तीन मैच खेले। इसके बाद वह अपनी करीबी दोस्त और साथी खिलाड़ी स्मृति मंधाना की शादी के समारोह में शामिल होने के लिए भारत लौटीं थीं।
फ्रेंचाइज़ी ने एक बयान में कहा, "ब्रिसबेन हीट जेमिमा रोड्रिग्स को विमेन्स बिग बैश लीग के बाकी मैचों से रिलीज़ करने के अनुरोध पर सहमत हो गया है। रोड्रिग्स 10 दिन पहले होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ मैच के बाद भारत लौट आई थीं, क्योंकि उन्हें अपनी भारतीय साथी स्मृति मंधाना की पिछले सप्ताह निर्धारित शादी में शामिल होना था। हालांकि, मंधाना के पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण शादी समारोह को टाल दिया गया। रोड्रिग्स भारत में ही रहकर अपनी साथी का समर्थन करेंगी, और क्लब ने उन्हें डबल्यूबीबीएल के अंतिम चार मैचों से रिलीज कर दिया है।"
स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को होनी थी, लेकिन उनके पिता श्रीनिवास की अचानक तबीयत बिगड़ने और अस्पताल में भर्ती होने की वजह से शादी को स्थगित करना पड़ा। यह जानकारी स्मृति की मैनेजर तुहिन मिश्रा ने दी थी। हीट के सीईओ टेरी स्वेनसन ने कहा कि जेमिमा के अनुरोध को मानने में फ्रेंचाइज़ी को कोई हिचक नहीं हुई।
उन्होंने कहा, "यह जेमिमा के लिए चुनौतीपूर्ण समय रहा है। भले ही यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह आगे डबल्यूबीबीएल में हिस्सा नहीं ले पाएंगी, लेकिन हम उनके भारत में रहने के निर्णय का पूरी तरह सम्मान करते हैं। हीट क्लब उनकी और स्मृति मंधाना के परिवार की शुभकामनाएं देता है। जेमिमा ने हमें बताया कि वह वापसी न कर पाने से निराश हैं और क्लब व फैंस का परिस्थितियों को समझने के लिए धन्यवाद करती हैं। वह खिलाड़ियों के संपर्क में हैं और टीम को आगे के मैचों के लिए शुभकामनाएं भेज चुकी हैं।”
रोड्रिग्स इस साल इंटरनेशनल प्लेयर ड्राफ्ट में हीट की नंबर वन पिक थीं। वह सीज़न के पहले मैच से कुछ घंटे पहले ही ब्रिसबेन पहुंची थीं और तीन मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 6, 11 और 20 रन बनाए। पिछले सीज़न की फाइनलिस्ट ब्रिसबेन हीट इस साल बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है और अब तक अपने सभी छह मैच हार चुकी है। उधर स्मृति मंधाना, जो पहले डबल्यूबीबीएल में स्ट्राइकर्स और थंडर के लिए खेल चुकी हैं, इस सीज़न का हिस्सा नहीं बनीं।
