स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास हॉस्पिटल से डिस्‍चार्ज, पलाश मुच्छल से शादी को लेकर अभी भी संशय बरकरार

Smriti Mandhana father discharged from hospital: स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना को तबीयत में सुधार के बाद अस्‍पताल से छुट्टी मिल गई है। अब उनकी हालत स्थिर है और वह खतरे से पूरी तरह बाहर हैं। हालांकि स्‍मृति की पलाश से शादी की तारीख पर संशय बरकरार है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 26, 2025

Smriti Mandhana father discharged from hospital

स्‍मृति मंधाना अपने पिता श्रीनिवास मंधाना के साथ। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/Megha212927)

Smriti Mandhana father discharged from hospital: भारतीय स्‍टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना को तबीयत में सुधार होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ज्ञात हो कि घर में स्मृति और म्यूजिशियन-फिल्ममेकर पलाश मुच्छल की शादी की तैयारियां चल रही थी। रविवार 23 नवंबर को दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन ठीक उसी दिन सुबह श्रीनिवास की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्‍हें अचानक सांगली के एक अस्‍पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद स्‍मृति की शादी को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। स्मृति के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने बताया कि स्मृति का इरादा साफ है। वह पहले अपने पिता को ठीक देखना चाहती हैं और फिर शादी करना चाहती हैं।

श्रीनिवास मंधाना अब स्थिर

इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट में हॉस्पिटल मैनेजमेंट के हवाले से कहा गया है कि श्रीनिवास की हालत अब पूरी तरह से स्थिर है और वह खतरे से पूरी तरह बाहर हैं। डॉक्टरों ने उनकी जांच के लिए एंजियोग्राफी भी की, जिसमें कोई ब्लॉकेज नहीं मिला है। इससे मंधाना परिवार को काफी राहत मिली है।

स्मृति के मैनेजर ने दी ये जानकारी

घर मेडिकल इमरजेंसी के बाद स्मृति और पलाश की शादी को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था। अब तक दोनों परिवारों में से किसी ने भी शादी की नई तारीख के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है। हेल्थ इमरजेंसी की वजह क्या थी?
स्मृति के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने कन्फर्म किया कि श्रीनिवास की तबीयत अचानक तब बिगड़ गई थी।

पूरी तरह ठीक होने का इंतजार

उन्‍होंने बताया कि स्मृति के पिता नाश्ता कर रहे थे तो उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। हमने यह सोचकर थोड़ा इंतज़ार किया कि वह ठीक हो जाएंगे। लेकिन, जब हालत और बिगड़ गई तो हमने एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें हॉस्पिटल ले गए और वह ऑब्ज़र्वेशन में रहे। उन्होंने यह भी बताया कि स्मृति अपने पिता के बहुत करीब हैं और उन्होंने तुरंत शादी को तब तक टालने का फैसला किया जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते।

पलाश मुच्छल को भी होना पड़ा हॉस्पिटल में भर्ती

स्मृति के पिता के बाद उनके होने वाले दूल्हे पलाश मुच्छल को भी कुछ देर बाद मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। उन्हें वायरल इन्फेक्शन और स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्‍यादा एसिडिटी हो गई थी। हालांकि, उनकी हालत में काफी सुधार होने के बाद उन्हें जल्द ही छुट्टी दे दी गई। अब दोनों परिवार हेल्थ और रिकवरी को प्राथमिकता दे रहे हैं, इसलिए शादी की बदली हुई तारीख अभी तय नहीं हो सकी है।

स्मृति मंधाना की शादी में संकट, पिता के बाद अब मंगेतर पलाश मुच्छल भी अस्पताल में भर्ती, सामने आई ये वजह
क्रिकेट
Smriti Mandhana Palash Muchhal Education

