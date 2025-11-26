Smriti Mandhana father discharged from hospital: भारतीय स्‍टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना को तबीयत में सुधार होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ज्ञात हो कि घर में स्मृति और म्यूजिशियन-फिल्ममेकर पलाश मुच्छल की शादी की तैयारियां चल रही थी। रविवार 23 नवंबर को दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन ठीक उसी दिन सुबह श्रीनिवास की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्‍हें अचानक सांगली के एक अस्‍पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद स्‍मृति की शादी को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। स्मृति के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने बताया कि स्मृति का इरादा साफ है। वह पहले अपने पिता को ठीक देखना चाहती हैं और फिर शादी करना चाहती हैं।