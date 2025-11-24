Patrika LogoSwitch to English

स्मृति मंधाना की शादी में संकट, पिता के बाद अब मंगेतर पलाश मुच्छल भी अस्पताल में भर्ती, सामने आई ये वजह

पलाश को वायरल इंफेक्शन और तेज एसिडिटी के चलते नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया। अच्छी बात यह रही कि पलाश की हालत गंभीर नहीं थी। इलाज के बाद उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया गया और अब वे होटल वापस लौट आए हैं।

Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 24, 2025

Smriti Mandhana Palash Muchhal Education

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना और उनके मंगेतर पलाश मुच्छल (Image: Palash Muchha/Instagram)

Smriti Mandhana Wedding: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान और स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी शादी से महज कुछ घंटे पहले उनके पिता श्रीनिवास मंधाना को दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण शादी को स्थगित करना पड़ा और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि थोड़ी देर बाद स्मृति के मंगेतर और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल की भी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया है।

पलाश को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पलाश को वायरल इंफेक्शन और तेज एसिडिटी के चलते नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया। अच्छी बात यह रही कि पलाश की हालत गंभीर नहीं थी। इलाज के बाद उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया गया और अब वे होटल वापस लौट आए हैं। उनकी तबीयत अब पूरी तरह ठीक बताई जा रही है।

पिता के सीने में उठा था दर्द

रविवार शाम करीब 4:30 बजे स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी तय थी, लेकिन दोपहर लगभग 1:30 बजे स्मृति के पिता को सीने में तेज दर्द हुआ। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्मृति के परिवार के डॉक्टर नमन शाह ने बताया कि उनके पिता की सेहत पर लगातार मेडिकल टीम नज़र रख रही है। अगर श्रीनिवास मंधाना की स्थिति में अपेक्षित सुधार होता है, तो उन्हें आज ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है।

पिता को ऑब्ज़र्वेशन में रखा गया है

डॉ. शाह ने कहा, "दोपहर करीब 1:30 बजे मंधाना के बाएं हिस्से में अचानक सीने में दर्द हुआ, जिसे मेडिकल भाषा में 'एंजाइना' कहा जाता है। लक्षण दिखते ही उनके बेटे ने मुझे कॉल किया। हमने एम्बुलेंस भेजी, उन्हें अस्पताल लाया गया। ईसीजी और बाकी रिपोर्ट्स में कार्डियक एंजाइम्स बढ़े हुए मिले, इसलिए उन्हें ऑब्ज़र्वेशन में रखना ज़रूरी है।"

उन्होंने आगे बताया, "ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था, जिसे नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। अगर स्थिति बिगड़ती है, तो एंजियोग्राफी करनी पड़ सकती है। स्मृति और उनका परिवार लगातार संपर्क में है।" डॉक्टर का मानना है कि शादी की तैयारियों में भाग-दौड़, थकान और मानसिक तनाव इसके पीछे मुख्य कारण हो सकते हैं।

पिता और होने वाले पति की लगातार बिगड़ती तबीयत देखकर स्मृति मंधाना स्वभाविक रूप से बेहद परेशान और चिंतित हैं। परिवार ने शादी को कुछ दिन के लिए टाल दिया है और फिलहाल सभी का ध्यान श्रीनिवास मंधाना के जल्द स्वस्थ होने पर है।

Updated on:

24 Nov 2025 10:35 am

Published on:

24 Nov 2025 09:57 am

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

