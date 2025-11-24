स्मृति मंधाना की शादी में संकट, पिता के बाद अब मंगेतर पलाश मुच्छल भी अस्पताल में भर्ती, सामने आई ये वजह

Smriti Mandhana Wedding: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान और स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी शादी से महज कुछ घंटे पहले उनके पिता श्रीनिवास मंधाना को दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण शादी को स्थगित करना पड़ा और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि थोड़ी देर बाद स्मृति के मंगेतर और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर पलाश मुच्छल की भी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया है।