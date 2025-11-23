धूम-धाम से हो रही थी तैयारी, अचानक टालनी पड़ी स्मृति मंधाना की शादी, खेल जगत में मची सनसनी

स्मृति मंधाना (फोटो- IANS)
Smriti Mandhana Marriage Update: भारतीय वूमेंस क्रिकेट टीम की उपकप्तान की शादी आज शाम 4.30 बजे होने वाली थी, लेकिन अब उसे टाल दिया गया है। शादी के कुछ घंटे पहले उनके पिता को हार्ट अटैक आया, जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। इस शादी की तैयारियाँ धूम-धाम से हो रही थीं और टीम इंडिया की कई महिला क्रिकेटर्स इसमें शामिल भी हो चुकी थीं।
स्मृति मंधाना की शादी की तैयारियां पिछले 2 दिनों से मंधाना फार्महाउस में चल रही थीं। परिवार के सभी लोग धूम-धाम से इसकी तैयारी में लगे थे। इसी दौरान स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना को हार्ट अटैक आ गया। उन्हें तुरंत सांगली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद शादी में शामिल होने के लिए आए मेहमानों को वापस भेज दिया गया है। मैनेजर तोहिन मिश्रा ने शादी को टालने की बात मीडिया को बताई।
स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य सदस्य हैं और उपकप्तानी की जिम्मेदारी भी संभालती हैं। उन्होंने आईसीसी वूमेंस वर्ल्ड कप 2025 में टीम इंडिया को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। मंधाना ने इस वर्ल्ड कप की 9 पारियों में 54.25 की औसत से 434 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतक सहित एक शतकीय पारी भी खेली थी। मंधाना को आने वाले समय में टीम इंडिया की कप्तान के तौर पर भी देखा जाता है। वह भारत के लिए 7 टेस्ट, 117 वनडे और 153 टी20 मैच खेल चुकी हैं।
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) एक-दूसरे को कई सालों से डेट कर रहे हैं। पलाश एक उभरते संगीतकार और फिल्ममेकर हैं। 22 मई 1995 को इंदौर में जन्मे पलाश ने हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत सीखा और बहुत कम उम्र में ही बॉलीवुड में कदम रख दिया। साल 2014 में 'ढिश्कियाऊं' (Dishkiyaoon) से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने अमिताभ बच्चन स्टारर भूतनाथ रिटर्न (Bhoothnath Returns) में संगीत दिया है। पलाश अपनी बहन के साथ मिलकर चैरिटी स्टेज शो करते हैं और उनसे होने वाली कमाई से दिल के रोग से जूझ रहे बच्चों की मदद की जाती है।
