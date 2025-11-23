धूम-धाम से हो रही थी तैयारी, अचानक टालनी पड़ी स्मृति मंधाना की शादी, खेल जगत में मची सनसनी

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) एक-दूसरे को कई सालों से डेट कर रहे हैं। पलाश एक उभरते संगीतकार और फिल्ममेकर हैं। 22 मई 1995 को इंदौर में जन्मे पलाश ने हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत सीखा और बहुत कम उम्र में ही बॉलीवुड में कदम रख दिया। साल 2014 में 'ढिश्कियाऊं' (Dishkiyaoon) से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने अमिताभ बच्चन स्टारर भूतनाथ रिटर्न (Bhoothnath Returns) में संगीत दिया है। पलाश अपनी बहन के साथ मिलकर चैरिटी स्टेज शो करते हैं और उनसे होने वाली कमाई से दिल के रोग से जूझ रहे बच्चों की मदद की जाती है।