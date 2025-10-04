Patrika LogoSwitch to English

RCB को पहला खिताब जिताने वाले कोच एंडी फ्लावर इस टीम से जुड़े, 5 साल बाद छोड़ा इस टीम का साथ

57 वर्षीय एंडी फ्लावर साल 2009 से 2014 तक इंग्लैंड क्रिकेट टीम को कोचिंग दे चुके हैं। उन्होंने इस साल की शुरुआत में मो बोबट के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उसका पहला आईपीएल खिताब जिताया था।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 04, 2025

Andy Flower

लंदन स्पिरिट से जुड़े एंडी फ्लावर (फोटो- IANS)

लंदन स्पिरिट मेंस ने एंडी फ्लावर को हेड कोच नियुक्त किया है। एंडी फ्लावर इससे पहले ट्रेंट रॉकेट्स के कोच रहे थे। इस टीम के साथ उन्होंने 5 वर्ष बिताए और साल 2022 में टीम को 'द हंड्रेड' का विजेता बनाया। एंडी फ्लावर ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच जस्टिन लैंगर की जगह ली है। लैंगर का कार्यकाल निराशाजनक प्रदर्शन के साथ समाप्त हुआ है। टीम इस सीजन सातवें पायदान पर रही।

लंदन स्पिरिट से जुड़कर हुए उत्साहित

एंडी फ्लावर ने नई जिम्मेदारी को लेकर कहा, "लंदन स्पिरिट से जुड़ना और 'होम ऑफ क्रिकेट' पर काम करना बेहद रोमांचक है। इतने प्रतिष्ठित स्थल और संगठन का हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं एक बार फिर मो बोबट के साथ और पहली बार एमसीसी और टेक टाइटंस के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हूं।"

57 वर्षीय एंडी फ्लावर साल 2009 से 2014 तक इंग्लैंड क्रिकेट टीम को कोचिंग दे चुके हैं। उन्होंने इस साल की शुरुआत में मो बोबट के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उसका पहला आईपीएल खिताब जिताया था। बोबट इस समय लंदन स्पिरिट के क्रिकेट निदेशक की भूमिका निभा रहे हैं। बोबट ने कहा, "एंडी फ्लाइवर और मेरे बीच मजबूत कार्य संबंध रहे हैं। मैं लंदन स्पिरिट में उनके साथ मिलकर इस नए और रोमांचक चरण में कुछ खास करने की उम्मीद करता हूं।"

स्पिरिट के क्रिकेट निदेशक ने आगे कहा, "लंदन स्पिरिट की ओर से मैं 2025 सीजन के दौरान जस्टिन लैंगर के प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने उस प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ नेतृत्व किया, जिसकी एक ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, जो उनके जैसी क्षमता रखता है।"

लंदन स्पिरिट अब एक नए स्वामित्व चरण में प्रवेश कर चुका है, जिसमें मेलबर्न क्रिकेट क्लब (एमसीसी) ने 51 प्रतिशत हिस्सेदारी अपने पास रखी है, जबकि शेष 49 प्रतिशत हिस्सेदारी अमेरिका-स्थित कंसोर्टियम टेक टाइटंस के पास है। इस समूह में टाइम्स इंटरनेट के सत्यन गजवानी, पैलो ऑल्टो नेटवर्क्स के निकेश अरोड़ा, सिल्वर लेक के एगोन डर्बन और गूगल, एडोबी तथा यूट्यूब के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं।

