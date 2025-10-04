RCB को पहला खिताब जिताने वाले कोच एंडी फ्लावर इस टीम से जुड़े, 5 साल बाद छोड़ा इस टीम का साथ

57 वर्षीय एंडी फ्लावर साल 2009 से 2014 तक इंग्लैंड क्रिकेट टीम को कोचिंग दे चुके हैं। उन्होंने इस साल की शुरुआत में मो बोबट के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उसका पहला आईपीएल खिताब जिताया था। बोबट इस समय लंदन स्पिरिट के क्रिकेट निदेशक की भूमिका निभा रहे हैं। बोबट ने कहा, "एंडी फ्लाइवर और मेरे बीच मजबूत कार्य संबंध रहे हैं। मैं लंदन स्पिरिट में उनके साथ मिलकर इस नए और रोमांचक चरण में कुछ खास करने की उम्मीद करता हूं।"