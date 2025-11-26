एडेन मार्करम ने गुवाहाटी टेस्ट में रचा इतिहास, अजिंक्य रहाणे को पछाड़ते हुए बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Aiden Markram breaks Ajinkya Rahane World Record: एडेन मार्करम ने बुधवार (26 नवंबर) को टेस्‍ट क्रिकेट इतिहास इतिहास रच दिया है। वे एक आउटफील्डर के तौर पर एक टेस्ट मैच में 9 कैच लेने वाले पहले साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर बन गए है। इसके साथ ही उन्‍होंने अजिंक्‍या रहाणे के वर्ल्‍ड रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी के दौरान मार्करम ने 5 कैच पकड़े। इसके बाद दूसरी पारी में उन्‍होंने चार कैच लेते हुए अपने कैच की संख्या 9 कर ली।