गौतम गंभीर जो चाहें कह सकते हैं… साउथ अफ्रीका के खिलाफ फेल होने पर हेड कोच को पूर्व चीफ सेलेक्टर्स ने जमकर लताड़ा

Srikkanth criticized Gautam Gambhir: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में 30 रन से हारने वाली भारतीय टीम अब गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट बड़ी हार की ओर बढ़ रही है। टीम इंडिया इस मैच हार तय है और ये एक साल में दूसरी बार ऐसा होगा, जब भारत का सीरीज में व्हाइटवॉश होगा। इस सीरीज में खिलाड़ियों का प्रदर्शन तो खराब रहा है, लेकिन कोच गौतम गंभीर की लीडरशिप भी सवालों के घेरे में रही है। भारत के पूर्व ओपनर और पूर्व चीफ सेलेक्टर रहे कृष्णम्माचारी श्रीकांत टीम सेलेक्शन के फैसलों के लिए गंभीर की तीखी आलोचना की है। उन्‍होंने दूसरे टेस्‍ट में अक्षर पटेल को बाहर करने पर खास तौर पर नाराजगी व्‍यक्‍त की है।