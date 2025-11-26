Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

गौतम गंभीर जो चाहें कह सकते हैं… साउथ अफ्रीका के खिलाफ फेल होने पर हेड कोच को पूर्व चीफ सेलेक्टर्स ने जमकर लताड़ा

Srikkanth criticized Gautam Gambhir: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज में भारतीय टीम 0-2 से क्‍लीन स्‍वीप की कगार पर खड़ी है। टीम इंडिया की इस हालत के लिए हर कोई हेड कोच गौतम गंभीर पर निशाना साध रहा है। इसी बीच पूर्व चीफ सेलेक्‍टर श्रीकांत ने भी गंभीर की कड़ी आलोचना की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 26, 2025

Srikkanth criticized Gautam Gambhir

भारतीय टीम के मुख्‍य कोच गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: IANS)

Srikkanth criticized Gautam Gambhir: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में 30 रन से हारने वाली भारतीय टीम अब गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट बड़ी हार की ओर बढ़ रही है। टीम इंडिया इस मैच हार तय है और ये एक साल में दूसरी बार ऐसा होगा, जब भारत का सीरीज में व्हाइटवॉश होगा। इस सीरीज में खिलाड़ियों का प्रदर्शन तो खराब रहा है, लेकिन कोच गौतम गंभीर की लीडरशिप भी सवालों के घेरे में रही है। भारत के पूर्व ओपनर और पूर्व चीफ सेलेक्टर रहे कृष्णम्माचारी श्रीकांत टीम सेलेक्शन के फैसलों के लिए गंभीर की तीखी आलोचना की है। उन्‍होंने दूसरे टेस्‍ट में अक्षर पटेल को बाहर करने पर खास तौर पर नाराजगी व्‍यक्‍त की है।

'अक्षर पटेल क्यों नहीं खेल रहे हैं?'

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम में लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन, टेस्‍ट टीम में लगातार किए जा रहे बदलाव क्रिकेट फैंस ही नहीं कई पूर्व क्रिकेटरों के गले नहीं उतर रहे हैं, जिसके चलते हेड कोच आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर शो चीकी चीका में कहा कि अक्षर पटेल क्यों नहीं खेल रहे हैं? क्या वह अनफिट थे? वह सभी लेवल पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी काट-छांट और टीम में बदलाव क्यों?

'गंभीर जो चाहें कह सकते हैं…'

श्रीकांत ने आगे कहा कि हर दूसरे मैच में कोई न कोई डेब्यू कर रहा है। वे इसे ट्रायल एंड एरर कह सकते हैं। गंभीर जो चाहें कह सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक पूर्व कप्तान और सेलेक्टर्स का पूर्व चेयरमैन रहा हूं। मुझे पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं।

‘रोड’ पर शॉर्ट गेंदों पर पांच विकेट कैसे?

उन्होंने कहा कि कुलदीप यादव ने कहा कि पिच रोड की तरह है, कुछ नहीं हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि भारतीय खिलाड़ी साइमन हार्मर और केशव महाराज के खिलाफ स्लिप में जा रहे हैं और मार्को यानसन के बाउंसर पर भी आउट हो रहे हैं। एक तथाकथित ‘रोड’ पर शॉर्ट गेंदों पर पांच विकेट कैसे?

कप्तान की भी लगाई क्‍लास

श्रीकांत ने स्टैंड-इन कप्तान को भी नहीं बख्शा, जो पहली पारी में एक रैश शॉट लगाते हुए आउट हो गए थे। उस दौरान भारत को बीच में एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी। उस समय भारत 105/4 पर था और उसने तीन विकेट जल्दी खो दिए थे। श्रीकांत ने कहा कि वे कहेंगे कि यह उनका नेचुरल गेम है, लेकिन वह कप्तान हैं। क्या उन्हें मैच की सिचुएशन नहीं देखनी चाहिए?

ये भी पढ़ें

विराट-रोहित ने संन्‍यास नहीं लिया, उन्‍हें टेस्ट से ‘हटा’ दिया गया, कोहली के भाई का BCCI पर गंभीर आरोप
क्रिकेट
Virat-Rohit were 'removed' from Tests

India vs South Africa Test Series 2025

Published on:

26 Nov 2025 10:22 am

Hindi News / Sports / Cricket News / गौतम गंभीर जो चाहें कह सकते हैं… साउथ अफ्रीका के खिलाफ फेल होने पर हेड कोच को पूर्व चीफ सेलेक्टर्स ने जमकर लताड़ा

क्रिकेट

खेल

