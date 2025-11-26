इन हालात से मैच ड्रा करा चुकी हैं टीम इंडिया, अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में चौथी पारी में खेले थे 100 से ज्यादा ओवर

ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्टीव स्मिथ की 131 रनों की बेहतरीन पारी की मदद से 338 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 244 पर ढेर हो गई। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 312 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और भारत को 406 रनों का लक्ष्य दिया। भारतीय तीम की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन मात्र 102 के स्कोर पर तीन विकेट आउट हो गए। इसके बाद ऋषभ पंत के 97 रन और हमनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन की जुझारू पारियों की मदद से भारत ने यह टेस्ट ड्रा करा लिया। टीम इंडिया ने 131 ओवरों का सामना करते हुए 5 विकेट खोकर 334 रन बनाए थे।