इन हालात से मैच ड्रा करा चुकी हैं टीम इंडिया, अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में चौथी पारी में खेले थे 100 से ज्यादा ओवर

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में भारत ने 131 ओवर बल्लेबाजी की थी (Photo - EspncricInfo)
India vs South Africa 2nd Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम बैकफुट पर है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 548 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है, जवाब में टीम इंडिया ने दूसरी पारी में मात्र 27 रन पर दो विकेट गवां दिये हैं। अब आखिरी दिन टीम को जीत के लिए 522 रन बनाने हैं और दक्षिण अफ्रीका को मात्र 8 विकेटों की जरूरत है।
भारतीय जमीन पर चौथी पारी में इतने रन बनाना लगभग नमुमकिन है। ऐसे में अगर टीम इंडिया को मैच ड्रा कराना है तो पांचवे दिन बचे हुए सभी 90 ओवर बल्लेबाजी करनी होगी। भारत 16 ओवर बल्लेबाजी कर चुका है और अगर वह ऐसा कर लेता है तो वह इतिहास रच देगा। 90+ 16 ओवर = 106 ओवर बल्लेबाजी करना टीम इंडिया के लिए बेहद मुश्किल है। आज तक एशियाई जमीन पर कभी कोई ऐसा नहीं कर पाया है। लेकिन भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में एक बार ऐसा ज़रूर किया है।
भारतीय टीम ने जनवरी 2021 में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच की चौथी पारी में 100 से ज्यादा ओवर बल्लेबाजी की थी। दिलचस्प बात यह है की यह भारत कि सबसे कमजोर टेस्ट टीम थी। यह सीरीज एक - एक से ड्रा पर थी और तीसरा टेस्ट सिडनी में खेला जाना था। चोट के चलते ज़्यादातर स्टार खिलाड़ी सीरीज से बाहर हो गए थे और टीम के पास 11 खिलाड़ी भी नहीं थे। ऐसे में नेट गेंदबाजों को स्क्वाड में शामिल किया गया।
ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्टीव स्मिथ की 131 रनों की बेहतरीन पारी की मदद से 338 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 244 पर ढेर हो गई। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 312 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और भारत को 406 रनों का लक्ष्य दिया। भारतीय तीम की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन मात्र 102 के स्कोर पर तीन विकेट आउट हो गए। इसके बाद ऋषभ पंत के 97 रन और हमनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन की जुझारू पारियों की मदद से भारत ने यह टेस्ट ड्रा करा लिया। टीम इंडिया ने 131 ओवरों का सामना करते हुए 5 विकेट खोकर 334 रन बनाए थे।
विहारी और अश्विन बुरी तरह चोटिल होने के बावजूद क्रीज़ पर खड़े रहे और अपना विकेट नहीं गिरने दिया। दोनों ने छठे विकेट के 256 गेंदों का सामना किया और 62 रनों की साझेदारी की। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने सिडनी में खेले गए इस मुकाबले को ड्रॉ करवाने में कामयाबी हासिल की थी। अब ऐसी ही शानदार पारी टीम इंडिया को गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलनी होगी।
साल 2000 के बाद से यानी 25 साल से भारत ने अपने घर पर चौथी पारी में सबसे ज्यादा ओवर साल 2008 में खेले थे। तब टीम ने 2008 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ 98.3 ओवर खेलकर मैच जीता, जबकि 2001 में अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ 97 ओवर बल्लेबाजी कर मैच ड्रॉ कराया था।
2005 में बेंगलुरु में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 90 ओवर खेलने के बावजूद मैच गवां दिया था। 2004 में इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 87.4 ओवर तक संघर्ष करने के बावजूद टीम को हार झेलनी पड़ी, वहीं 2011 में नई दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने 80.4 ओवर खेलते हुए शानदार जीत दर्ज की थी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग