Ind vs SA: एक खिलाड़ी का करियर दांव पर है… अजिंक्य रहाणे ने नंबर-3 पोजीशन को लेकर गौतम गंभीर को दी ये चेतावनी

Ajinkya Rahane warning to Gautam Gambhir: अजिंक्य रहाणे ने भारत के टीम मैनेजमेंट से नंबर-3 पोजीशन पर लगातार बदलाव बंद करने और एक लंबे समय के विकल्प के लिए प्रतिबद्ध होने को कहा है। इसके साथ ही उन्‍होंने उनसे चुने गए बल्लेबाज को उचित और लंबे समय तक मौका देने का आग्रह भी किया है। सालों तक खुद नंबर 5 की पोजीशन पर खेले रहाणे ने महत्वपूर्ण वन-डाउन स्लॉट के लिए भारत की रिवॉल्विंग-डोर पॉलिसी पर चिंता व्यक्त की। बता दें कि जब से गौतम गंभीर ने हेड कोच का पद संभाला है, इस पोजीशन में स्थिरता की कमी रही है। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, करुण नायर और अब वाशिंगटन सुंदर सभी को बिना किसी तय विकल्प के इस पोजीशन पर आजमाया गया है।