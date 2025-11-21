Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

Ind vs SA: एक खिलाड़ी का करियर दांव पर है… अजिंक्य रहाणे ने नंबर-3 पोजीशन को लेकर गौतम गंभीर को दी ये चेतावनी

गौतम गंभीर भारतीय टीम में नंबर-3 की पोजीशन पर लगातार बदलाव कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नंबर-3 का बल्‍लेबाज नहीं मिल सका है। गुवाहाटी टेस्‍ट से पहले इस मुद्दे को लेकर अजिंक्‍य रहाणे ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को चेतावनी दी है।

भारत

image

lokesh verma

Nov 21, 2025

Ajinkya Rahane warning to Gautam Gambhir

भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे। (फोटो सोर्स: IANS)

Ajinkya Rahane warning to Gautam Gambhir: अजिंक्य रहाणे ने भारत के टीम मैनेजमेंट से नंबर-3 पोजीशन पर लगातार बदलाव बंद करने और एक लंबे समय के विकल्प के लिए प्रतिबद्ध होने को कहा है। इसके साथ ही उन्‍होंने उनसे चुने गए बल्लेबाज को उचित और लंबे समय तक मौका देने का आग्रह भी किया है। सालों तक खुद नंबर 5 की पोजीशन पर खेले रहाणे ने महत्वपूर्ण वन-डाउन स्लॉट के लिए भारत की रिवॉल्विंग-डोर पॉलिसी पर चिंता व्यक्त की। बता दें कि जब से गौतम गंभीर ने हेड कोच का पद संभाला है, इस पोजीशन में स्थिरता की कमी रही है। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, करुण नायर और अब वाशिंगटन सुंदर सभी को बिना किसी तय विकल्प के इस पोजीशन पर आजमाया गया है।

'फेरबदल से करियर को नुकसान पहुंचने का खतरा'

कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान अनिश्चितता चरम पर थी। जहां टीम मैनेजमेंट ने हाल में रन बनाने के बावजूद साई सुदर्शन को प्‍लेइंग 11 से बाहर कर दिया और उनकी जगह वाशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर प्रमोट किया और भारत को 30 रन से हार का सामना करना पड़ा। रहाणे का मानना ​​है कि इस लगातार फेरबदल से करियर को नुकसान पहुंचने का खतरा है।

'वाशी एक बॉलिंग ऑलराउंडर'

आर अश्विन के यूट्यूब शो ‘ऐश की बात’ पर बातचीत में रहाणे ने कहा कि इस रोल के लिए खास तैयारी की जरूरत होती है, जिसे बार-बार बदलाव के बीच मास्टर नहीं किया जा सकता। रहाणे ने कहा कि मैं एक नाम लूंगा। साई सुदर्शन। उन्होंने अच्छा किया, 87 और 39, मुझे लगता है जब आप नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं तो इसके लिए एक अलग स्किल की जरूरत होती है।

6 या 7 पर बैटिंग करने के लिए एक अलग स्किल की जरूरत होती है। वाशी एक बेहतरीन प्लेयर हैं, एक कमाल का टैलेंट। लेकिन, नंबर 3 पर बैटिंग करना उनके लिए बहुत कन्फ्यूजिंग है। वह सोच रहे होंगे कि मैं अपना गेम कैसे सेट करूं? मेरा मानना ​​है कि वाशी एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं।

प्लेयर को क्लैरिटी और एडजस्ट करने के लिए समय चाहिए

रहाणे ने जोर देकर कहा कि चाहे सुंदर हों या सुदर्शन, प्लेयर को क्लैरिटी और एडजस्ट करने के लिए समय चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर उन्हें नंबर 3 पर बैटिंग करनी है तो उन्हें अलग तरह से तैयारी करनी होगी और उन्हें समय देना होगा। निचले ऑर्डर में बैटिंग करना पूरी तरह से एक अलग स्किल है।

चाहे वाशी हों या साई सिक्योरिटी देना सबसे ज़रूरी है। सुदर्शन ने इस साल की शुरुआत में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में डेब्यू किया था। शुरुआत में उनका प्रदर्शन काफी मिला-जुला रहा, लेकिन अपने आखिरी टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ 87 रन बनाकर उन्होंने सबको प्रभावित किया। कई लोगों को उम्मीद थी कि वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरुआत करेंगे और कप्तान शुभमन गिल के चोटिल होने के कारण उनके गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट के लिए वापसी करने की संभावना है।

'एक खिलाड़ी का करियर दांव पर होता है'

रहाणे ने दोहराया कि भारत को लंबे समय के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर टीम मैनेजमेंट सुदर्शन को लंबे समय के लिए नंबर 3 पर देख रहा है तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। एक खिलाड़ी का करियर दांव पर होता है। हमें अपने देश के लिए खेलना है, इसलिए अगर आप किसी खिलाड़ी को लंबे समय तक नंबर 3 पर खिलाना चाहते हैं तो उन्हें लंबा मौका देना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind vs SA: एक खिलाड़ी का करियर दांव पर है… अजिंक्य रहाणे ने नंबर-3 पोजीशन को लेकर गौतम गंभीर को दी ये चेतावनी

