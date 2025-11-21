Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

Ind vs SA 2nd Test Playing 11: गुवाहाटी टेस्ट में 2 बड़े बदलावों के साथ उतरेगा भारत! जानें कौन होगा IN और कौन OUT

India vs South Africa 2nd Test Playing 11 Prediction: साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्‍ट के लिए भारत की प्‍लेइंग 11 में दो बड़े बदलाव तय माने जा रहे हैं। आइये मैच से पहले आपको बताते हैं कि किस किसकी एंट्री होगी और किसको बाहर किया जाएगा?

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 21, 2025

Ind vs SA 2nd Test Playing 11

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: BCCI)

India vs South Africa 2nd Test Playing 11 Prediction: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्‍ट हारकर दो मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ चुकी भारतीय टीम अब गुवाहाटी में बराबरी के इरादे से उतरेगी। ये मुकाबला शनिवार 22 नवंबर से बरसापारा क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाना है। दूसरे टेस्‍ट में इंजर्ड हुए शुभमन गिल गुवाहाटी टेस्ट से अभी तक बाहर नहीं हुए, लेकिन उनके खेलने की उम्मीद बेहद कम है। अगर गिल नहीं खेलते हैं तो ऐसे में भारत की प्‍लेइंग 11 में दो बड़े बदलाव होने तय हैं। आइये मैच से पहले जानते हैं कि वो कौन से दो खिलाड़ी हैं, जिनको टीम में जगह मिलेगी और उनकी जगह कौन बाहर होगा?

गिल की जगह जुरेल नंबर 4 पर खेलेंगे

भारतीय क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच सीतांशु कोटक ने साफ कर दिया है कि अगर गिल उपलब्ध नहीं होते हैं तो गुवाहाटी में उनकी जगह ध्रुव जुरेल खेलेंगे। कोटक ने कहा कि दूसरे टेस्ट से एक दिन पहले बताया कि गिल बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। उनके खेलने पर फैसला शाम को लिया जाएगा। अगर वह मैच फिट होते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें फिर से गर्दन में ऐंठन न हो। हमारे पास अच्छे रिप्लेसमेंट हैं। अगर शुभमन नहीं खेल पाते हैं तो ध्रुव जुरेल नंबर-4 पर एक ऑप्शन हैं। लेकिन, हमें कंडीशन भी देखनी होंगी।

सुदर्शन वापस नंबर 3 पर!

शुभमन गिल नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह साई सुदर्शन का खेलना तय है। गुवाहाटी टेस्‍ट से पहले गौतम गंभीर ने सुदर्शन को एक पैड के साथ बल्‍लेबाजी का अभ्‍यास कराकर उन्‍हें प्‍लेइंग 11 में शामिल करने का संकेत दे चुके हैं। उन्‍हें नंबर तीन पर उतारा जा सकता है। वहीं, कोलकाता में नंबर तीन पर उतरने वाले वॉशिंगटन सुंदर को नीचे उतरा जा सकता है।

अक्षर आउट, नितीश इन

नितीश कुमार रेड्डी की टीम में वापसी हो गई है। गुवाहाटी के तेज और उछाल वाले विकेट को देखते हुए उनका भी प्‍लेइंग 11 में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। नीतीश कुमार के आने पर अक्षर पटेल को बेंच पर बिठाया जा सकता है।

दूसरे टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (कप्तान और विकेट कीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह

बेंच: शुभमन गिल, देवदत्त पडिक्कल, अक्षर पटेल, आकाश दीप।

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Published on:

21 Nov 2025 09:33 am

Ind vs SA 2nd Test Playing 11: गुवाहाटी टेस्ट में 2 बड़े बदलावों के साथ उतरेगा भारत! जानें कौन होगा IN और कौन OUT

