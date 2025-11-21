Ind vs SA 2nd Test Playing 11: गुवाहाटी टेस्ट में 2 बड़े बदलावों के साथ उतरेगा भारत! जानें कौन होगा IN और कौन OUT

India vs South Africa 2nd Test Playing 11 Prediction: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्‍ट हारकर दो मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ चुकी भारतीय टीम अब गुवाहाटी में बराबरी के इरादे से उतरेगी। ये मुकाबला शनिवार 22 नवंबर से बरसापारा क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाना है। दूसरे टेस्‍ट में इंजर्ड हुए शुभमन गिल गुवाहाटी टेस्ट से अभी तक बाहर नहीं हुए, लेकिन उनके खेलने की उम्मीद बेहद कम है। अगर गिल नहीं खेलते हैं तो ऐसे में भारत की प्‍लेइंग 11 में दो बड़े बदलाव होने तय हैं। आइये मैच से पहले जानते हैं कि वो कौन से दो खिलाड़ी हैं, जिनको टीम में जगह मिलेगी और उनकी जगह कौन बाहर होगा?