रातोंरात कुछ नहीं बदलेगा… पहली बार लगातार 8 छक्के और 11 गेंदों पर फिफ्टी जड़ने वाले आकाश के इस बयान ने जीता दिल

Akash Chaudhary heartwarming statement: क्रिकेट के इतिहास में पहली बार प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगातार 8 छक्‍के और महज 11 गेंदों पर अर्धशतक जड़ने वाले आकाश चौधरी ने दिल जीतने वाला बयान दिया है। उन्‍होंने कहा कि रातोंरात कुछ नहीं बदलेगा, मुझे अब भी वही चीजें करते रहना है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 11, 2025

Akash Chaudhary heartwarming statement

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले आकाश चौधरी। (फोटो सोर्स: cricbuzz)

Akash Chaudhary heartwarming statement: क्रिकेट के लगभग 200 साल के प्रथम श्रेणी और 9 दशकों के रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार लगातार आठ छक्के लगे और सिर्फ 11 गेंदों पर अर्धशतक लगा। ये रिकॉर्ड इसलिए भी खास है, क्‍योंकि इसे बनाने वाला बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट के पिछड़े इलाके के एक पूर्वोत्तर राज्य से आता है। मेघालय के आकाश चौधरी इस सनसनीखेज कारनामे के साथ सुर्खियों में हैं। आईपीएल नीलामी भी बस आने ही वाली है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि चौधरी बेहतर संभावनाओं को लेकर उत्साहित होंगे। लेकिन चौधरी, जिनके पिता वेल्डर हैं और मां दर्जी इन संभावनाओं को लेकर बेफिक्र हैं।

'मुझे अब भी वही चीज़ें करते रहना है'

आकाश चौधरी ने क्रिकबज से बातचीत में कहा कि रातोंरात कुछ खास नहीं बदलेगा, मुझे अब भी वही चीज़ें करते रहना है। जैसे मैदान पर उतरना, अपनी क्रिकेट टीम के लिए गेंदबाजी करना, विकेट लेना और हालात के हिसाब से बल्लेबाजी करना। शिलांग में जन्मे चौधरी अपनी इस उपलब्धि की अहमियत से बेपरवाह जमीन से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा।

IPL 2022 की नीलामी में नहीं मिला था खरीदार

उन्‍होंने कहा कि आईपीएल नीलामी में इससे मुझे मदद मिल सकती है, लेकिन मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूं। क्योंकि ये सब मेरे बस में नहीं है। मैं बस क्रिकेट खेल रहा हूं और अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। समय आने पर मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन मैं खुद पर कोई दबाव नहीं ले रहा हूं। बता दें कि आकाश ने 2022 की नीलामी के लिए 20 लाख रुपये के बेस प्राइस के साथ नामांकन कराया था, लेकिन उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था।

गैरी सोबर्स और रवि शास्त्री को भी पछाड़ा

अरुणाचल प्रदेश की टीम के खिलाफ रणजी प्लेट मैच में बड़ी उपलब्धि पर आकाश ने कहा कि पिच में ज़्यादा उछाल नहीं था और गेंद अच्छी तरह से आ रही थी। मुझे लगा कि सीधी गेंद पर हिट करना सबसे आसान विकल्प होगा, इसलिए मैं उसी तरफ़ जाने की कोशिश करता रहा। इस तरह उन्होंने गैरी सोबर्स और रवि शास्त्री जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में छह छक्के लगाए थे।

'पता नहीं था कि सबसे तेज अर्धशतक जड़ा है'

चौधरी को वास्तव में पता ही नहीं था कि उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज़ अर्धशतक लगाया है। उन्‍होंने कहा कि उस समय मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। ब्रेक के समय बीसीसीआई के वीडियो विश्लेषक ने मुझे इसके बारे में बताया तो अच्छा लगा। मैं किसी योजना के साथ नहीं उतरा था, मैं बस सकारात्मक इरादे से बल्लेबाजी करना चाहता था। इसलिए मैंने इतने रन बनाए। हम अपनी पारी जल्द से जल्द लगभग 600 रन पर घोषित करना चाहते थे, इसलिए मेरा लक्ष्य बस मैदान पर उतरकर अपनी क्षमता का परिचय देना था। इस तरह टीम ने आराम से पारी की जीत हासिल की।

बुमराह, सिराज और पंड्या के फैन है आकाश

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकाश जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हार्दिक पंड्या के फैन है और खुद को एक गेंदबाजी ऑलराउंडर कहते हैं। इस खिलाड़ी ने क्रिकेट की शुरुआत टेनिस बॉल मैचों से की, फिर कुछ अंतर-विद्यालयीय खेल और अंततः क्षेत्रीय टूर्नामेंट खेले। उन्होंने 2019 में राज्य के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्‍यू किया।

अब आगे क्या प्‍लान है?

जब उनसे पूछा गया कि अब आगे क्या प्‍लान है? उन्‍होंने कहा कि कुछ नहीं। हमारे पास बस एक लीग मैच बचा है (मणिपुर के खिलाफ) और यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हमें फाइनल में पहुंचना है तो हमें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हम पहले ही बारिश के कारण दो मैच जीतने का मौका गंवा चुके हैं, इसलिए यह आखिरी मैच वाकई मायने रखता है। एक टीम के तौर पर हमारा लक्ष्य तीनों फ़ॉर्मेट में एलीट ग्रुप में पहुंचना और वहीं बने रहना है।

