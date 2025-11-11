रातोंरात कुछ नहीं बदलेगा… पहली बार लगातार 8 छक्के और 11 गेंदों पर फिफ्टी जड़ने वाले आकाश के इस बयान ने जीता दिल

Akash Chaudhary heartwarming statement: क्रिकेट के लगभग 200 साल के प्रथम श्रेणी और 9 दशकों के रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार लगातार आठ छक्के लगे और सिर्फ 11 गेंदों पर अर्धशतक लगा। ये रिकॉर्ड इसलिए भी खास है, क्‍योंकि इसे बनाने वाला बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट के पिछड़े इलाके के एक पूर्वोत्तर राज्य से आता है। मेघालय के आकाश चौधरी इस सनसनीखेज कारनामे के साथ सुर्खियों में हैं। आईपीएल नीलामी भी बस आने ही वाली है, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि चौधरी बेहतर संभावनाओं को लेकर उत्साहित होंगे। लेकिन चौधरी, जिनके पिता वेल्डर हैं और मां दर्जी इन संभावनाओं को लेकर बेफिक्र हैं।