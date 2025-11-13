नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर जड़े लगातार 8 छक्के, मात्र 11 गेंद पर जड़ दी फिफ्टी, रणजी ट्रॉफी में इस खिलाड़ी ने मचाया कहर

गैरी सोबर्स ने 1968 में इंग्लैंड की काउंटी चैम्पियनशिप में पहली बार एक ओवर में छह छक्के लगाए थे। 17 साल बाद 1984-85 में रवि शास्त्री ने बड़ौदा के तिलक राज की गेंदों पर वही कारनामा दोहराया था। लेकिन आकाश की यह उपलब्धि कुछ आलोचकों और क्रिकेट पंडितों को 'कमतर’ भी लग सकती है, क्योंकि यह मुकाबला सूरत के खुले सीके पिथावाला मैदान में हुआ था, और प्रतिद्वंद्वी टीम अरुणाचल प्रदेश अब तक 40 मैचों में सिर्फ एक ही जीत दर्ज कर पाई है, जिनमें से 35 में उसे पारी से हार का सामना करना पड़ा।