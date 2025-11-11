जम्मू-कश्मीर ने Ranji Trophy में रचा इतिहास, 65 साल में पहली बार इस टीम को दी मात

J&K beats Delhi in Ranji Trophy: जम्मू-कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में बड़ा उलटफेर करते हुए दिल्ली को उसी के घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेडियम में 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। ओपनर कामरान इकबाल के शानदार नाबाद शतक (133*) से 65 साल में यह पहला मौका है, जब जम्मू-कश्मीर ने मेजबान दिल्ली को मात दी है। 1960 से अब तक दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच कुल 43 मैच खेले गए थे, जिसमे मेजबान टीम 37 में जीत दर्ज की है, लेकिन मंगलवार को 179 रन के लक्ष्य आसानी से हांसिल कर लिया। मुकाबले के आखिरी दिन जम्मू-कश्मीर 55 रन पर 1 विकेट से आगे खेलने उतरी। आखिरी दिन मेहमान टीम को जीत के लिए 124 रन की जरूरत थी, जिसे उसने आसानी से हांसिल कर लिया।