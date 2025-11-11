Patrika LogoSwitch to English

जम्मू-कश्मीर ने Ranji Trophy में रचा इतिहास, 65 साल में पहली बार इस टीम को दी मात

कामरान इकबाल ने दूसरी पारी में नाबाद 133 रन की पारी खेलकर रणजी ट्रॉफी में जम्मू-कश्मीर को 65 साल में पहली जीत दिलाई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 11, 2025

Jammu & Kashmir vs Delhi

जम्मू-कश्मीर VS दिल्ली, रणजी मैच (Photo Credit - IANS)

J&K beats Delhi in Ranji Trophy: जम्मू-कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में बड़ा उलटफेर करते हुए दिल्ली को उसी के घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेडियम में 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। ओपनर कामरान इकबाल के शानदार नाबाद शतक (133*) से 65 साल में यह पहला मौका है, जब जम्मू-कश्मीर ने मेजबान दिल्ली को मात दी है। 1960 से अब तक दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच कुल 43 मैच खेले गए थे, जिसमे मेजबान टीम 37 में जीत दर्ज की है, लेकिन मंगलवार को 179 रन के लक्ष्य आसानी से हांसिल कर लिया। मुकाबले के आखिरी दिन जम्मू-कश्मीर 55 रन पर 1 विकेट से आगे खेलने उतरी। आखिरी दिन मेहमान टीम को जीत के लिए 124 रन की जरूरत थी, जिसे उसने आसानी से हांसिल कर लिया।

आपको बता दें कि दिल्ली ने पहली पारी में 211 रन बनाए थे और फिर जम्मू-कश्मीर को 310 रन पर समेट दिया था। जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में 99 रन की बढ़त बनाई। इसके बाद जम्मू-कश्मीर ने दिल्ली को दूसरी पारी में 277 रन पर ऑलआउट कर दिया। इस तरह पहली पारी की 90 रन बढ़त के आधार पर जम्मू-कश्मीर को दिल्ली ने जीत के लिए 179 रन का लक्ष्य दिया, जिसे उनसे दूसरी पारी में 3 विकेट पर हांसिल कर लिया।

पारस डोगरा और कामरान इकबाल ने लगाए शतक

इस मुकाबले में दोनों शतक जम्मू-कश्मीर की तरफ से लगे। कप्तान पारस डोगरा पहली पारी में 106 रन और दूसरी पारी में 10 रन बनाकर नाबाद रहे। जम्मू-कश्मीर की तरफ से कामरान इकबाल ने पहली पारी में 14 जबकि दूसरी पारी में नाबाद 133 रन की पारी खेली।

वंशज शर्मा ने मैच लिए सर्वाधिक विकेट

जम्मू-कश्मीर के लिए आकिब नबी ने पहली पारी में 5 विकेट चटकाए और दूसरी पारी में कोई विकेट नहीं ले सके। वहीं दिल्ली के लिए सिमरजीत ने पहली पारी में 6 विकेट झटके और दूसरी पारी में कोई सफलता हांसिल नहीं कर सके। दिल्ली के वंशज शर्मा ने पहली पारी में 2 जबकि दूसरी पारी में 6 विकेट लिए।

Updated on:

11 Nov 2025 05:47 pm

Published on:

11 Nov 2025 05:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / जम्मू-कश्मीर ने Ranji Trophy में रचा इतिहास, 65 साल में पहली बार इस टीम को दी मात

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन को लेकर किया यह सोशल मीडिया पोस्ट, फैंस बोले कन्फ़र्म हो गया

क्रिकेट

टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 93वें विकेट ले चुका स्टार गेंदबाज टीम से बाहर, इस युवा खिलाड़ी की हुई एंट्री

blessing muzarabani
क्रिकेट

IND vs SA: भारत पर हमेशा भारी पड़ा है दक्षिण अफ्रीका, 16 टेस्ट सीरीज में सिर्फ चार इंडिया ने जीती, भारतीय जमीन पर आंकड़े बेहद चौंकाने वाले

क्रिकेट

स्‍टार क्रिकेटर के घर 5 लोगों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाके में दहशत, पकड़े गए संदिग्ध

Naseem Shah and Virat Kohli
क्रिकेट

ओपनर से लेकर नंबर 7 तक हर जगह दिखता है संजू सैमसन का कमाल, फिर भी टीम मैनेजमेट कर रहा जबरन एक्सपेरिमेंट

Sanju Samson
क्रिकेट
