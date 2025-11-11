Patrika LogoSwitch to English

स्‍टार क्रिकेटर के घर 5 लोगों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाके में दहशत, पकड़े गए संदिग्ध

Gunmen Open Fire at Pakistan pacer Naseem Shah's House: पाकिस्तान स्टार क्रिकेटर नसीम शाह के घर पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की, जिससे वाहन और खिड़कियों को नुकसान पहुंचा। हमले में किसी के हताहत की खबर नहीं है।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 11, 2025

Naseem Shah and Virat Kohli

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नशीम शाह (Photo Credit - IANS)

Naseem Shah: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नशीम शाह के घर पर अज्ञात हमलावरों ने सोमवार को फायरिंग की है। फायरिंग से इलाके में दहशत है। बता दें कि पाकिस्तानी स्पीड स्टार का घर खैबर पख्तूनख्वा के लोअर दीर जिले के मयार इलाके में है। रिपोर्ट के मुताबिक, अज्ञात हमलावरों ने मयार स्थित नसीम शाह के घर के मुख्य द्वार और खिड़कियों को निशाना बनाया। इस दौरान वहां खड़े एक वाहन को भी नुकसान पहुंचा।

स्थानीय पुलिस ने बताया कि फायरिंग में मुख्य द्वार, खिड़कियां और एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। इस मामले में पुलिस ने पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया है। स्थानीय पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।

परिवार सुरक्षित

नसीम शाह का परिवार सुरक्षित है। तेज गेंदबाज इस समय रावलपिंडी में है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम 11 से 15 नवंबर तक श्रीलंका के साथ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए व्यस्त है।

इसके बाद नसीम शाह श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी।

श्रीलंका के खिलाफ वनडे के लिए पाकिस्तानी टीम

शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सईम अयूब और सलमान अली आगा।

टी20 ट्राई-नेशन सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक।

Updated on:

11 Nov 2025 03:39 pm

Published on:

11 Nov 2025 02:45 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / स्‍टार क्रिकेटर के घर 5 लोगों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाके में दहशत, पकड़े गए संदिग्ध

