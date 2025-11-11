Naseem Shah: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नशीम शाह के घर पर अज्ञात हमलावरों ने सोमवार को फायरिंग की है। फायरिंग से इलाके में दहशत है। बता दें कि पाकिस्तानी स्पीड स्टार का घर खैबर पख्तूनख्वा के लोअर दीर जिले के मयार इलाके में है। रिपोर्ट के मुताबिक, अज्ञात हमलावरों ने मयार स्थित नसीम शाह के घर के मुख्य द्वार और खिड़कियों को निशाना बनाया। इस दौरान वहां खड़े एक वाहन को भी नुकसान पहुंचा।