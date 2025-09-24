ईरानी कपः विदर्भ टीम का ऐलान, 11 शतक और 19 अर्द्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज को बनाया कप्तान

विदर्भ के यश विजय राठौड़ ने 2024-25 रणजी ट्रॉफी सीज़न के दौरान कुल 960 रन के साथ सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। अक्षय वाडकर ने 62 प्रथम श्रेणी मैचों में 48.82 की औसत, 11 शतक और 19 अर्द्धशतक के साथ कुल 3906 रन बनाए हैं। दूसरी तरफ पिछले सीजन में विदर्भ को रणजी खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले उस्मान गनी अब टीम के कोच होंगे।