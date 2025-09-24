ईरानी कपः विदर्भ टीम का ऐलान, 11 शतक और 19 अर्द्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज को बनाया कप्तान

ईरानी कप (Irani Cup) 1 से 05 अक्टूबर तक शेष भारत और रणजी ट्रॉफी चैंपियन विदर्भ के बीच खेला जाएगा। विकेट-कीपर बल्लेबाज अक्षय वाडकर को इस मुकाबले के लिए बुधवार को विदर्भ का कप्तान नियुक्त किया गया।
विदर्भ 2017-18 और 2018-19 सीजन में इसे जीतने के बाद अब अपने तीसरे ईरानी कप पर नजर गड़ाए हैं, जबकि शेष भारत (रेस्ट ऑफ इंडिया) ने अब तक कुल 30 बार खिताब जीता है, जोकि किसी भी टीम का सर्वाधिक टाइटल है। इसके बाद 14 ईरानी कप खिताब के साथ मुंबई में इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है।
विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन की सीनियर सेलेक्शन कमेटी में शामिल सुधीर वानखेड़े, पी विवेक और जयेश डोंगाओकर ने बुधवार को शानदार बल्लेबाज यश राठौड़ को उप-कप्तान नियुक्त किया।
विदर्भ के यश विजय राठौड़ ने 2024-25 रणजी ट्रॉफी सीज़न के दौरान कुल 960 रन के साथ सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। अक्षय वाडकर ने 62 प्रथम श्रेणी मैचों में 48.82 की औसत, 11 शतक और 19 अर्द्धशतक के साथ कुल 3906 रन बनाए हैं। दूसरी तरफ पिछले सीजन में विदर्भ को रणजी खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले उस्मान गनी अब टीम के कोच होंगे।
अक्षय वाडकर (कप्तान, विकेटकीपर), यश राठौड़ (उप-कप्तान), अथर्व तायडे, अमन मोखड़े, दानिश मालेवार, हर्ष दुबे, पार्थ रेखाडे, यश ठाकुर, नचिकेत भुटे, दर्शन नालकंडे, आदित्य ठाकरे, अक्षय कर्णेवार, यश कदम, शिवम देशमुख (विकेटकीपर), प्रफुल्ल हिंगे, ध्रुव शौरी।