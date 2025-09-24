Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

ईरानी कपः विदर्भ टीम का ऐलान, 11 शतक और 19 अर्द्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज को बनाया कप्तान

Irani Cup: ईरानी कप के लिए अक्षय वाडकर को कप्तान और यश राठौड़ को उप-कप्तान बनाया गया है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Sep 24, 2025

Akshay Wadkar
अक्षय वाडकर, क्रिकेटर, विदर्भ (Photo Credit - IANS)

ईरानी कप (Irani Cup) 1 से 05 अक्टूबर तक शेष भारत और रणजी ट्रॉफी चैंपियन विदर्भ के बीच खेला जाएगा। विकेट-कीपर बल्लेबाज अक्षय वाडकर को इस मुकाबले के लिए बुधवार को विदर्भ का कप्तान नियुक्त किया गया।

विदर्भ 2017-18 और 2018-19 सीजन में इसे जीतने के बाद अब अपने तीसरे ईरानी कप पर नजर गड़ाए हैं, जबकि शेष भारत (रेस्ट ऑफ इंडिया) ने अब तक कुल 30 बार खिताब जीता है, जोकि किसी भी टीम का सर्वाधिक टाइटल है। इसके बाद 14 ईरानी कप खिताब के साथ मुंबई में इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है।

विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन की सीनियर सेलेक्शन कमेटी में शामिल सुधीर वानखेड़े, पी विवेक और जयेश डोंगाओकर ने बुधवार को शानदार बल्लेबाज यश राठौड़ को उप-कप्तान नियुक्त किया।

विदर्भ के यश विजय राठौड़ ने 2024-25 रणजी ट्रॉफी सीज़न के दौरान कुल 960 रन के साथ सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। अक्षय वाडकर ने 62 प्रथम श्रेणी मैचों में 48.82 की औसत, 11 शतक और 19 अर्द्धशतक के साथ कुल 3906 रन बनाए हैं। दूसरी तरफ पिछले सीजन में विदर्भ को रणजी खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले उस्मान गनी अब टीम के कोच होंगे।

विदर्भ स्क्वाड-

अक्षय वाडकर (कप्तान, विकेटकीपर), यश राठौड़ (उप-कप्तान), अथर्व तायडे, अमन मोखड़े, दानिश मालेवार, हर्ष दुबे, पार्थ रेखाडे, यश ठाकुर, नचिकेत भुटे, दर्शन नालकंडे, आदित्य ठाकरे, अक्षय कर्णेवार, यश कदम, शिवम देशमुख (विकेटकीपर), प्रफुल्ल हिंगे, ध्रुव शौरी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

24 Sept 2025 11:12 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ईरानी कपः विदर्भ टीम का ऐलान, 11 शतक और 19 अर्द्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज को बनाया कप्तान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.