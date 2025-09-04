Amit Mishra Retirement: अमित मिश्रा ने अपनी क्लासिकल, आक्रामक लेग स्पिन से भारतीय क्रिकेट में एक खास जगह बनाई है। उनकी फ्लाइट, शार्प टर्न और कभी-कभार गुगली उनके मुख्य हथियार रहे। 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने कई यादगार प्रदर्शन किए हैं, जिसमें डेब्यू मैच में पांच विकेट लेने से लेकर द्विपक्षीय वनडे सीरीज में जवागल श्रीनाथ के सर्वाधिक विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी करना शामिल है। मिश्रा भारत की 2013 चैंपियंस ट्रॉफी विजेता टीम के सदस्य भी थे और 2014 टी20 विश्व कप में उपविजेता रहे, जहां उन्होंने 10 विकेट लिए थे। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करने के बाद मिश्रा ने आईएएनएस से अपने सफर को लेकर बातचीत की।