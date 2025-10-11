गलती उसकी थी.. यशस्वी के 175 पर रनआउट होने के लिए आखिरकार अनिल कुंबले ने किसे ठहराया जिम्मेदार?

Yashasvi Jaiswal run out Controversy: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली स्थित अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का 175 रन पर रनआउट होना खासा चर्चा में है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल से तालमेल में कमी की वजह से दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहे यशस्वी जायसवाल दुर्भाग्य तरीके से रनआउट हो गए। इसको लेकर सोशल मीडिया के अलावा पूर्व क्रिकेटरों में भी बहस छिड़ गई है कि शुभमन और यशस्वी जायसवाल में से किसकी गलती है।
दरअसल, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन के यशस्वी जायसवाल दूसरे ओवर में आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ने जेडन सील्स की गेंद को मिड-ऑफ पर फील्डर के पास पहुंचाया और तेजी से सिंगल लेने के लिए दौड़े। दूसरे छोर पर बल्लेबाज शुभमन गिल ने संभावित जोखिम को भांपते हुए रन लेने से इनकार कर दिया। जायसवाल ने इसे देर से देखा और समय पर स्ट्राइकर के छोर पर लौटने में असफल रहे। वेस्टइंडीज के विकेटकीपर टेविन इमलाच को तेजनारायण चंद्रपॉल से थ्रो मिला और उन्होंने समय रहते बेल्स को गिरा दिया।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले ने आउट होने के कारणों का विश्लेषण करते हुए कहा कि यह यशस्वी जायसवाल की गलती थी। वह नॉन-स्ट्राइकर एंड तक भी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यह सीधे मिड-ऑफ फील्डर के पास गया। उसके पास बिल्कुल कोई मौका नहीं था। एकमात्र संदेह यह था कि क्या कीपर के पास गेंद पर पूरा नियंत्रण था, जब बेल्स गिरीं। अंपायर ने इसे तीसरे अंपायर के पास भी नहीं भेजा और यह मेरे लिए थोड़ा आश्चर्य की बात थी।
वहीं, वेस्टइंडीज के पूर्व सलामी बल्लेबाज डैरेन गंगा के मुताबिक, आउट होने के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों जिम्मेदार थे।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग