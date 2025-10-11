Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

गलती उसकी थी.. यशस्वी के 175 पर रनआउट होने के लिए आखिरकार अनिल कुंबले ने किसे ठहराया जिम्मेदार?

Yashasvi Jaiswal: यशस्वी जायसवाल पहले दिन के स्कोर 173 में सिर्फ 2 रन जोड़ सके। वह दोहरा शतक पूरा करने का मौका चूक गए और 175 के स्कोर पर रन आउट हो गए।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 11, 2025

Yashasvi jaiswal

Yashasvi Jaiswal run out Controversy: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली स्थित अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का 175 रन पर रनआउट होना खासा चर्चा में है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल से तालमेल में कमी की वजह से दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहे यशस्वी जायसवाल दुर्भाग्य तरीके से रनआउट हो गए। इसको लेकर सोशल मीडिया के अलावा पूर्व क्रिकेटरों में भी बहस छिड़ गई है कि शुभमन और यशस्वी जायसवाल में से किसकी गलती है।

दरअसल, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन के यशस्वी जायसवाल दूसरे ओवर में आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ने जेडन सील्स की गेंद को मिड-ऑफ पर फील्डर के पास पहुंचाया और तेजी से सिंगल लेने के लिए दौड़े। दूसरे छोर पर बल्लेबाज शुभमन गिल ने संभावित जोखिम को भांपते हुए रन लेने से इनकार कर दिया। जायसवाल ने इसे देर से देखा और समय पर स्ट्राइकर के छोर पर लौटने में असफल रहे। वेस्टइंडीज के विकेटकीपर टेविन इमलाच को तेजनारायण चंद्रपॉल से थ्रो मिला और उन्होंने समय रहते बेल्स को गिरा दिया।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले ने आउट होने के कारणों का विश्लेषण करते हुए कहा कि यह यशस्वी जायसवाल की गलती थी। वह नॉन-स्ट्राइकर एंड तक भी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि यह सीधे मिड-ऑफ फील्डर के पास गया। उसके पास बिल्कुल कोई मौका नहीं था। एकमात्र संदेह यह था कि क्या कीपर के पास गेंद पर पूरा नियंत्रण था, जब बेल्स गिरीं। अंपायर ने इसे तीसरे अंपायर के पास भी नहीं भेजा और यह मेरे लिए थोड़ा आश्चर्य की बात थी।

वहीं, वेस्टइंडीज के पूर्व सलामी बल्लेबाज डैरेन गंगा के मुताबिक, आउट होने के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों जिम्मेदार थे।

ये भी पढ़ें

IND vs WI: भारत की पकड़ मजबूत, वेस्टइंडीज पर मंडरा रहा फॉलोऑन का खतरा
क्रिकेट
India vs West Indies

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

11 Oct 2025 08:37 pm

Published on:

11 Oct 2025 08:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / गलती उसकी थी.. यशस्वी के 175 पर रनआउट होने के लिए आखिरकार अनिल कुंबले ने किसे ठहराया जिम्मेदार?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

नामीबिया ने रचा इतिहास, पहली बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका को दी मात

Gerhard Erasmus
क्रिकेट

ENG-W vs SL-W: श्रीलंका के खिलाफ नैट साइवर-ब्रंट ने शतक ठोक बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली बनीं पहली बल्लेबाज

Nat Sciver Brunt
क्रिकेट

रवींद्र जडेजा ने वनडे टीम से बाहर किए जाने के बाद पहली बार तोड़ी चुप्पी, बताया अपना फ्यूचर प्लान

Ravindra Jadeja
क्रिकेट

IND vs WI: भारत की पकड़ मजबूत, वेस्टइंडीज पर मंडरा रहा फॉलोऑन का खतरा

India vs West Indies
क्रिकेट

मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा… टीम इंडिया कोच गौतम गंभीर को उस हार का अभी भी मलाल, खोले राज

Gautam Gambhir
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.