गलती उसकी थी.. यशस्वी के 175 पर रनआउट होने के लिए आखिरकार अनिल कुंबले ने किसे ठहराया जिम्मेदार?

दरअसल, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन के यशस्वी जायसवाल दूसरे ओवर में आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ने जेडन सील्स की गेंद को मिड-ऑफ पर फील्डर के पास पहुंचाया और तेजी से सिंगल लेने के लिए दौड़े। दूसरे छोर पर बल्लेबाज शुभमन गिल ने संभावित जोखिम को भांपते हुए रन लेने से इनकार कर दिया। जायसवाल ने इसे देर से देखा और समय पर स्ट्राइकर के छोर पर लौटने में असफल रहे। वेस्टइंडीज के विकेटकीपर टेविन इमलाच को तेजनारायण चंद्रपॉल से थ्रो मिला और उन्होंने समय रहते बेल्स को गिरा दिया।