IND vs WI: भारत की पकड़ मजबूत, वेस्टइंडीज पर मंडरा रहा फॉलोऑन का खतरा

दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय शाई होप 46 गेंद पर 31 और टेविन इम्लाच 31 गेंद पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों के बीच 33 रन की साझेदारी हो चुकी है। जॉन कैंपबेल 10 और तेजनारायण चंद्रपॉल 34, एलिक अथांजे 41 और कप्तान रॉस्टन चेज 0 पर आउट हुए। वेस्टइंडीज पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा है। तीसरे दिन वेस्टइंडीज को फॉलोऑन से बचना है, तो शाई होप को बड़ी पारी खेलनी होगी, साथ ही अन्य बल्लेबाजों को भी उपयोगी अंशदान देना होगा। भारत के लिए रवींद्र जडेजा ने 3 और कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिए हैं।