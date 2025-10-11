Patrika LogoSwitch to English

IND vs WI: भारत की पकड़ मजबूत, वेस्टइंडीज पर मंडरा रहा फॉलोऑन का खतरा

IND vs WI, 2nd Test: वेस्टइंडीज की टीम भारत से पहली पारी के आधार पर अभी भी 378 रन पीछे है।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 11, 2025

India vs West Indies

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

IND vs WI, 2nd Test: नई दिल्ली स्थित अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की समाप्ति के समय वेस्टइंडीज ने 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए थे। वेस्टइंडीज भारत से पहली पारी के आधार पर 378 रन पीछे है।

दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय शाई होप 46 गेंद पर 31 और टेविन इम्लाच 31 गेंद पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोनों के बीच 33 रन की साझेदारी हो चुकी है। जॉन कैंपबेल 10 और तेजनारायण चंद्रपॉल 34, एलिक अथांजे 41 और कप्तान रॉस्टन चेज 0 पर आउट हुए। वेस्टइंडीज पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा है। तीसरे दिन वेस्टइंडीज को फॉलोऑन से बचना है, तो शाई होप को बड़ी पारी खेलनी होगी, साथ ही अन्य बल्लेबाजों को भी उपयोगी अंशदान देना होगा। भारत के लिए रवींद्र जडेजा ने 3 और कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिए हैं।

दोहरे शतक से चूके यशस्वी

इससे पहले दिन की शुरुआत भारतीय टीम ने 2 विकेट पर 318 के स्कोर से की थी। यशस्वी जायसवाल पहले दिन के स्कोर 173 में सिर्फ 2 रन जोड़ सके। वह दोहरा शतक पूरा करने का मौका चूक गए और 175 के स्कोर पर रन आउट हो गए। शुभमन गिल ने अपना दसवां टेस्ट शतक लगाया। वह 129 रन बनाकर नाबाद रहे। 196 गेंद की पारी में गिल ने 2 छक्के और 16 चौके लगाए।

नीतिश कुमार रेड्डी ने 43 और ध्रुव जुरेल ने 44 रन बनाए। गिल ने जायसवाल के साथ तीसरे विकेट के लिए 74, रेड्डी के साथ चौथे विकेट के लिए 91 और पांचवें विकेट के लिए जुरेल के साथ 102 रन की साझेदारी की। जुरेल का विकेट गिरते ही गिल ने पारी की समाप्ति की घोषणा कर दी। भारत ने 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पारी घोषित की। वेस्टइंडीज के लिए जोमेल वार्रिकन ने 3 और रोस्टन चेज ने 1 विकेट लिए।

Updated on:

11 Oct 2025 06:30 pm

Published on:

11 Oct 2025 06:29 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI: भारत की पकड़ मजबूत, वेस्टइंडीज पर मंडरा रहा फॉलोऑन का खतरा

