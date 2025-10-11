IND vs WI: साई सुदर्शन ने खतरनाक कैच लपक किया हैरान, बल्लेबाज जॉन कैंपबेल के उड़े होश

दिल्ली टेस्ट मैच में भारत के साई सुदर्शन ने शानदार कैच लपका, जिसके चलते वेस्टइंडीज के जॉन कैंपबेल को मैदान से बाहर जाना पड़ा। (Photo Credit - @X)
IND vs WI, 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। यशस्वी जायसवाल (175) और कप्तान शुभमन गिल (नाबाद 129 रन) के शतकों से भारत ने 5 विकेट पर 518 रन का विशाल स्कोर बनाकर पहली पारी घोषित कर दी। वहीं, वेस्टइंडीज की पहली पारी में शुरुआत खराब रही। जॉन कैंपबेल जल्द पवेलियन लौट गए। उनका आउट होना खासा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर खड़े साई सुदर्शन ने उनका अविश्वसनीय कैच लपका, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है।
दरअसल, वेस्टइंडीज की पहली पारी के आठवें ओवर में रवींद्र जडेजा ने गेंदबाजी की। इस ओवर की स्ट्राइक पर मौजूद जॉन कैंपबेल ने रवींद्र जडेजा की दूसरी बॉल पर तेज तर्रार स्वीप शॉट खेला, जिसे फॉरवर्ड शॉर्ट लेग में खड़े सुदर्शन साई ने लपक लिया। आमतौर पर इस तरह का कैच लेना किसी भी खिलाड़ी के आसान नहीं होता है। गेंद पहले साई सुदर्शन के हेलमेट में लगी, फिर हाथों में आई। इस कैच को लपकने के दौरान साई सुदर्शन अपनी अंगुली चोटिल कर बैठे। दर्द के चलते साई सुदर्शन ने इस शानदार कैच का जश्न भी नहीं मनाया। इसके बाद उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा।
साई सुदर्शन के मैदान से बाहर जाने के बाद देवदत्त पडिक्कल उनकी जगह फील्डिंग के लिए आए। साई सुदर्शन की चोट कितनी गंभीर है, इसका अब तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल उनकी चोट ने भारतीय कप्तान की चिंता जरूर बढ़ा दी है। साई सुदर्शन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में शानदार अर्द्धशतक (87 रन) ठोका था। यह उनके टेस्ट करियर की दूसरी फिफ्टी थी।
