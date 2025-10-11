Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs WI: साई सुदर्शन ने खतरनाक कैच लपक किया हैरान, बल्लेबाज जॉन कैंपबेल के उड़े होश

IND vs WI, 2nd Test: दिल्ली टेस्ट मैच के दूसरे दिन कैच लेने के दौरान साई सुदर्शन चोटिल हो गए।

less than 1 minute read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 11, 2025

Sai Sudharsan and John Campbell

दिल्ली टेस्ट मैच में भारत के साई सुदर्शन ने शानदार कैच लपका, जिसके चलते वेस्टइंडीज के जॉन कैंपबेल को मैदान से बाहर जाना पड़ा। (Photo Credit - @X)

IND vs WI, 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। यशस्वी जायसवाल (175) और कप्तान शुभमन गिल (नाबाद 129 रन) के शतकों से भारत ने 5 विकेट पर 518 रन का विशाल स्कोर बनाकर पहली पारी घोषित कर दी। वहीं, वेस्टइंडीज की पहली पारी में शुरुआत खराब रही। जॉन कैंपबेल जल्द पवेलियन लौट गए। उनका आउट होना खासा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर खड़े साई सुदर्शन ने उनका अविश्वसनीय कैच लपका, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है।

कैच लपकने के दौरान साई सुदर्शन हुए चोटिल

दरअसल, वेस्टइंडीज की पहली पारी के आठवें ओवर में रवींद्र जडेजा ने गेंदबाजी की। इस ओवर की स्ट्राइक पर मौजूद जॉन कैंपबेल ने रवींद्र जडेजा की दूसरी बॉल पर तेज तर्रार स्वीप शॉट खेला, जिसे फॉरवर्ड शॉर्ट लेग में खड़े सुदर्शन साई ने लपक लिया। आमतौर पर इस तरह का कैच लेना किसी भी खिलाड़ी के आसान नहीं होता है। गेंद पहले साई सुदर्शन के हेलमेट में लगी, फिर हाथों में आई। इस कैच को लपकने के दौरान साई सुदर्शन अपनी अंगुली चोटिल कर बैठे। दर्द के चलते साई सुदर्शन ने इस शानदार कैच का जश्न भी नहीं मनाया। इसके बाद उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा।

चोटिल साई सुदर्शन की जगह किसने की फील्डिंग?

साई सुदर्शन के मैदान से बाहर जाने के बाद देवदत्त पडिक्कल उनकी जगह फील्डिंग के लिए आए। साई सुदर्शन की चोट कितनी गंभीर है, इसका अब तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल उनकी चोट ने भारतीय कप्तान की चिंता जरूर बढ़ा दी है। साई सुदर्शन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में शानदार अर्द्धशतक (87 रन) ठोका था। यह उनके टेस्ट करियर की दूसरी फिफ्टी थी।

ये भी पढ़ें

Birthday Special: भारत के ‘डॉन ब्रैडमैन’, जिन्हें अपनी टीम में बतौर ओपनर शामिल करना चाहता था इंग्लैंड
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

11 Oct 2025 04:14 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI: साई सुदर्शन ने खतरनाक कैच लपक किया हैरान, बल्लेबाज जॉन कैंपबेल के उड़े होश

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Toyota Fortuner का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन: क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने लगवाई Lexus किट, बना दी प्रीमियम SUV

Arshdeep Singh Modified Toyota Fortuner
ऑटोमोबाइल

IND vs WI: दूसरे सेशन का खेल समाप्त, वेस्टइंडीज का चायकाल तक पहली पारी में स्कोर 26/1

क्रिकेट

BCCI ने बना लिया मोहसिन नक़वी से बदला लेने का प्लान, इस तरह वैश्विक स्तर होगी घनघोर बेइज्जती!

Asia Cup 2025 Trophy Controversy
क्रिकेट

IND vs WI: शुभमन गिल ने शतक के साथ रच दिया इतिहास, बैक-टू-बैक कई रिकॉर्ड किए चकनाचूर

Shubman Gill
क्रिकेट

Birthday Special: भारत के ‘डॉन ब्रैडमैन’, जिन्हें अपनी टीम में बतौर ओपनर शामिल करना चाहता था इंग्लैंड

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.