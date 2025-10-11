IND vs WI: साई सुदर्शन ने खतरनाक कैच लपक किया हैरान, बल्लेबाज जॉन कैंपबेल के उड़े होश

दरअसल, वेस्टइंडीज की पहली पारी के आठवें ओवर में रवींद्र जडेजा ने गेंदबाजी की। इस ओवर की स्ट्राइक पर मौजूद जॉन कैंपबेल ने रवींद्र जडेजा की दूसरी बॉल पर तेज तर्रार स्वीप शॉट खेला, जिसे फॉरवर्ड शॉर्ट लेग में खड़े सुदर्शन साई ने लपक लिया। आमतौर पर इस तरह का कैच लेना किसी भी खिलाड़ी के आसान नहीं होता है। गेंद पहले साई सुदर्शन के हेलमेट में लगी, फिर हाथों में आई। इस कैच को लपकने के दौरान साई सुदर्शन अपनी अंगुली चोटिल कर बैठे। दर्द के चलते साई सुदर्शन ने इस शानदार कैच का जश्न भी नहीं मनाया। इसके बाद उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा।