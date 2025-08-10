Asia Cup 2025 में अर्शदीप सिंह के पास इतिहास रचने का मौका, बनेंगे ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय

Asia Cup 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत यूएई के खिलाफ मुकाबला से करेगी। यह मुकाबला 10 सितंबर को दुबई में खेला जाना है, जिसमें तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पास इतिहास रचने का मौका होगा। अर्शदीप सिंह टी20 करियर में 63 मैच खेल चुके हैं, जिनमें उनके नाम 99 विकेट दर्ज हैं। अगर अर्शदीप एशिया कप में एक विकेट निकाल लेते हैं तो वह इस फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय होंगे।