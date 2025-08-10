10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025 में अर्शदीप सिंह के पास इतिहास रचने का मौका, बनेंगे ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय

Asia Cup 2025 में अर्शदीप सिंह के पास वो रिकॉर्ड बनाने का मौका है, जो आज तक कोई भारतीय नहीं बना सका है। ये उपलब्धि अर्शदीप यूएई के खिलाफ ही मैच में हासिल कर सकते हैं।

भारत

lokesh verma

Aug 10, 2025

Asia Cup 2025
Asia Cup 2025: भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। (फोटो सोर्स: IANS)

Asia Cup 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत यूएई के खिलाफ मुकाबला से करेगी। यह मुकाबला 10 सितंबर को दुबई में खेला जाना है, जिसमें तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पास इतिहास रचने का मौका होगा। अर्शदीप सिंह टी20 करियर में 63 मैच खेल चुके हैं, जिनमें उनके नाम 99 विकेट दर्ज हैं। अगर अर्शदीप एशिया कप में एक विकेट निकाल लेते हैं तो वह इस फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय होंगे।

दूसरे नंबर पर चहल तो तीसरे पर पंड्या

अर्शदीप सिंह के बाद दूसरे नंबर पर युजवेंद्र चहल हैं, जिन्‍होंने टी20 क्रिकेट के 80 मुकाबलों में 96 शिकार किए। वहीं, हार्दिक पंड्या 114 मैचों में 94 विकेट ले चुके हैं। अर्शदीप सिंह 63 टी20 मुकाबलों के अलावा 9 वनडे मैच भी खेलें हैं, जिनमें उनके नाम 14 विकेट दर्ज हैं। 

भारत-पाकिस्‍तान का मुकाबला 14 सितंबर को

एशिया कप 2025 की शुरुआत अफगानिस्तान और हॉन्ग-कॉन्ग के बीच मुकाबले के साथ होगी। एशिया कप में भारत के सभी मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने हैं। यूएई के बाद टीम इंडिया 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी, जबकि ओमान के खिलाफ 19 अगस्त को भारत ग्रुप-ए का अपना तीसरा मैच खेलेगा।

टी20 फॉर्मेट में होगा एशिया कप

टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले एशिया कप 2025 में आठ टीमों को चार-चार के दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीमें हैं, जबकि ग्रुप-बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हॉन्ग-कॉन्ग शामिल हैं। प्रत्येक ग्रुप से दो-दो टीमें सुपर-4 में पहुंचेंगी, जिसमें शीर्ष पर रहने वाली टॉप-2 टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा।

एशिया कप में भारतीय टीम का शानदार सफर

एशिया कप की स्थापना साल 1983 में हुई थी। पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन यूएई के शारजाह में हुआ था। भारतीय टीम साल 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में एशिया कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है। भारत 1988 से 1995 के बीच लगातार तीन एशिया कप खिताब अपने नाम कर चुका है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

10 Aug 2025 06:53 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025 में अर्शदीप सिंह के पास इतिहास रचने का मौका, बनेंगे ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.