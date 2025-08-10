Asia Cup 2025 में अर्शदीप सिंह के पास इतिहास रचने का मौका, बनेंगे ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय

Asia Cup 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत यूएई के खिलाफ मुकाबला से करेगी। यह मुकाबला 10 सितंबर को दुबई में खेला जाना है, जिसमें तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पास इतिहास रचने का मौका होगा। अर्शदीप सिंह टी20 करियर में 63 मैच खेल चुके हैं, जिनमें उनके नाम 99 विकेट दर्ज हैं। अगर अर्शदीप एशिया कप में एक विकेट निकाल लेते हैं तो वह इस फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय होंगे।
अर्शदीप सिंह के बाद दूसरे नंबर पर युजवेंद्र चहल हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट के 80 मुकाबलों में 96 शिकार किए। वहीं, हार्दिक पंड्या 114 मैचों में 94 विकेट ले चुके हैं। अर्शदीप सिंह 63 टी20 मुकाबलों के अलावा 9 वनडे मैच भी खेलें हैं, जिनमें उनके नाम 14 विकेट दर्ज हैं।
एशिया कप 2025 की शुरुआत अफगानिस्तान और हॉन्ग-कॉन्ग के बीच मुकाबले के साथ होगी। एशिया कप में भारत के सभी मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने हैं। यूएई के बाद टीम इंडिया 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी, जबकि ओमान के खिलाफ 19 अगस्त को भारत ग्रुप-ए का अपना तीसरा मैच खेलेगा।
टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले एशिया कप 2025 में आठ टीमों को चार-चार के दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीमें हैं, जबकि ग्रुप-बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हॉन्ग-कॉन्ग शामिल हैं। प्रत्येक ग्रुप से दो-दो टीमें सुपर-4 में पहुंचेंगी, जिसमें शीर्ष पर रहने वाली टॉप-2 टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा।
एशिया कप की स्थापना साल 1983 में हुई थी। पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन यूएई के शारजाह में हुआ था। भारतीय टीम साल 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में एशिया कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है। भारत 1988 से 1995 के बीच लगातार तीन एशिया कप खिताब अपने नाम कर चुका है।